Paul Cobbaert brengt boek uit: “Zelfs ons eigen Koekelare bevat prachtig en fascinerend wildlife”

In het dagelijkse leven is hij zelfstandig beroepsjournalist en doet hij vooral aan politieke verslaggeving en werkt al meer dan 10 jaar voor De Zondag en de Krant van West-Vlaanderen. Maar in zijn vrije tijd zoekt hij vooral de natuur op. Zijn passie is beesten in de natuur en die kent geen grenzen. We hebben het over Paul Cobbaert (39), geboren in het West-Vlaamse boerendorpje Bekegem maar al jaren gehuisvest in de Oostmeetstraat. Paul schreef een prachtig boek over de terugkeer van wilde dieren in ons land, met de toepasselijke titel: ‘Wild Land, de terugkeer van wilde dieren!’

Waarom wou je dat boek eigenlijk maken? “Om de schoonheid te tonen van het wilde leven in eigen land. Zelfs ons eigen Koekelare bevat prachtig en fascinerend wildlife”, steekt Paul Cobbaert fier van wal. “In het boek staan verschillende foto’s uit onze gemeente, zoals de kleine watersalamander, de rode eekhoorn en het blauwborstje. Het loont meer dan de moeite om onze eigen natuur te ontdekken en herontdekken, want die is fantastisch mooi.”

Van kindsbeen af passie voor de natuur

Wildlife en de natuur zijn Paul zijn grootste passies. “Ja, van kindsbeen af ben ik gepassioneerd door de natuur, wilde dieren en hoe ze leven en overleven. Mijn boek dat afgelopen zaterdag werd voorgesteld in Het Zwin in Knokke-Heist, is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, vervolgt de auteur. “De mythische wolf is terug in ons land. De oehoe en de raaf ook. De zeehond en de bever. Zelfs de mysterieuze lynx. En wie weet straks ook de iconische bruine beer?”

Het lijstje is indrukwekkend. Waarom keren deze wilde dieren terug naar ons land en wat zegt dat over onze natuur? Dat zijn prangende vragen die auteur Paul Cobbaert stelt en een antwoord wil op krijgen. En daarom ging hij zelfs praten met biologen, natuurwerkers, beleidsmakers en activisten.

Geen wetenschappelijk traktaat

“Het boek is geen wetenschappelijk traktaat, maar een vat vol verhalen. Over de laatste wolf en koning Leopold I, over nazi’s en wasberen, over Lambik en vogelvangers, over boze boeren en jagers, over de Belgische roots van Virunga en Yellowstone, over de comeback van de bever, een waanzinnige thriller, en veel meer. Het boek wil ook, en vooral, de schoonheid van ons eigen wildlife tonen. In woord én beeld”, besluit auteur Paul Cobbaert.

Het boek bevat bijna tweehonderd prachtige foto’s die de auteur de voorbije jaren heeft genomen in onze natuur. Wij hoeven niet naar exotische oorden om fascinerende dieren te zien. Meer zelfs: je kan voortaan op safari in eigen land op zoek naar onze Big Five…