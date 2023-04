Kortrijks boekenhuis Theoria krijgt internationale erkenning, burgemeester reageert met trots

Dit jaar viert Theoria zijn vijftigste verjaardag. Het feestjaar wordt opgeluisterd met tal van nieuwe initiatieven.

Net nu krijgt de Kortrijkse boekenhandel ook een stevige internationale erkenning. Theoria werd, als enige in Vlaanderen samen met Ludettes in Antwerpen, opgenomen in het boek 150 bookstores you need to visit before you die.

Opmerkelijke boekenhuizen

De onafhankelijke Amerikaanse auteur Elizabeth Stamp ging op zoek naar de meest opmerkelijke boekenhuizen ter wereld. “We zijn ongelooflijk trots. Het is geen evidentie om tussen grote namen te staan, maar dit is absoluut geen eindpunt, het is een beginpunt. We hebben nog veel plannen om onze culturele ontmoetingsplaats te laten bloeien”, aldus zaakvoerder Pascal Vandenhende.

Het neoclassicistisch gebouw aan het Casinoplein uit 1844 ademt geschiedenis. Doorheen de jaren was het een concertgebouw, een school, de thuishaven van de Kamer van Koophandel en zelfs de Duitse bezetter nam er tijdelijk zijn intrek.

“Vandaag is niet evident om te ondernemen, maar we doen het met veel energie en passie” – zaakvoerder Pascal Vandenhende

“Dit gebouw heeft een lange geschiedenis. Tot het verkocht werd aan typische Kortrijkse ondernemers die het aandurfden om hier iets te beginnen dat geleid heeft tot een groot succes. Dat is bewonderenswaardig in een tijd waar heel veel boekenhandels de deuren sluiten. We zijn heel trots met deze internationale erkenning en gezien de centrale ligging hopen we dat bezoekers nog meer van onze prachtige stad ontdekken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

De herinrichting van het Casino- en Conservatoriumplein zal de omgeving verder opwaarderen. 1.000 vierkante meter wordt er onthard waarbij de parking plaatsmaakt voor een groene oase. “Met deze publicatie zal het bezoek naar deze toeristische trekpleister nog meer toenemen. Vandaag is niet evident om te ondernemen, maar we doen het met veel energie en passie”, zegt Pascal die van de gelegenheid gebruik nam om zijn medewerkers Sam Laebens en Gretel Op de Beeck te bedanken.

Ontmoetingsplaats

“Het boek is een ode aan alle onafhankelijke boekenhandels in de wereld. Een boekhandel kan maar bestaan als het er een is die door mensen wordt uitgebouwd, met passie. Dat is hier ook van toepassing. Hier worden boeken niet gewoon verhandeld, maar het is een ontmoetingsplaats waar je kan ontdekken”, zegt algemeen directeur Katrien Beeusaert van Uitgeverij Lannoo.

Over Boekenhuis Theoria zegt de auteur het volgende: “When I came across Boekenhuis Theoria, I knew I had to include it in the book. It combines a spectacular historic setting with a homey atmosphere and is a place where you could spend hours happily browsing the carefully selected titles on the shelves.”