Hier vergaap je je niet alleen aan de duizenden boeken: mooiste boekenwinkel van West-Vlaanderen bestaat 50 jaar

Boekenhuis Theoria gaat een feestjaar tegemoet. Nadat het eerder opgenomen werd in het prestigieuze boek 150 bookstores you need to visit before you die mag de Kortrijkse verborgen schat nu vijftig kaarsjes uitblazen. Zaakvoerder Pascal Vandenhende bruist alvast van de plannen. “Nog voor de zomer willen we een B&B openen: een book and bed.”

Boekenhuis Theoria zien en sterven. Het zijn niet onze woorden, wel die van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Stamp. In haar nieuwste boek 150 bookstores you need to visit before you die haalt ze meer dan terecht de loftrompet boven.

‘Het prachtige neoklassieke gebouw in Kortrijk heeft veel levens gehad. Doorheen de jaren was het een bank, school, concertgebouw en casino, maar de meest recente en misschien wel beste incarnatie is als Boekenhuis Theoria, een grote onafhankelijke boekhandel met een boekenselectie die volledig rijmt met de prachtige setting. Architecturale details – van Ionische kolommen tot zwart-witte marmeren vloeren en statige trappenhal – zijn er in overvloed en de zaak is ook de thuis van een hippe eventlocatie en een charmant café waar shoppers een pauze kunnen nemen met koffie en gebak.’

Het zijn woorden die zaakvoerder Pascal Vandenhende (60) doen glimmen van trots. Hij nam in 2011 Boekhuis Theoria over van stichter Frank De Witte en blies het verhaal nieuw leven in. Véél nieuw leven.

“Ik heb een privécollectie met 15.000 boeken, maar die heb ik nog lang niet allemaal kunnen lezen”

“We omschrijven onszelf altijd als een volledig onafhankelijke boekhandel met een eigen identiteit”, opent hij zijn verhaal. “Hier vind je altijd 15.000 titels en die zijn stuk voor stuk door mijn handen gepasseerd. Geen enkel boek ontsnapt hier aan mijn aandacht.”

Belevingswinkel

Pascal is al zijn hele leven gepassioneerd door boeken. “Ik heb een verleden in de financiële wereld, maar twaalf jaar geleden heb ik mijn carrière volledig omgegooid. En wilde ik een boekhandel runnen waar ik me volledig thuis zou voelen. Daar ben ik best in geslaagd”, glimlacht hij. “Dit is een belevingswinkel, waarbij boeken wel altijd de core business zullen blijven vormen.”

© JOKE COUVREUR

Daar slaat Pascal de bal alvast volledig raak, want overal in Theoria staan boeken je toe te lachen. Maar vooral de combinatie met een horecazaak maakt van het Boekenhuis in hartje Kortrijk een unieke plek.

“Ons motto is Waar boeken tijd krijgen. En waar mensen de tijd krijgen om zichzelf in boeken te verliezen. Theoria moet een plek zijn waar je de wereld rondom je vergeet en iedereen een boek op zijn of haar maat kan vinden.”

“We willen onze gasten de kans geven om te slapen en te ontbijten tussen de boeken”

Ook op dat vlak maakt Pascal met zijn driekoppig team het verschil. “Wij nemen – opnieuw – de tijd om mensen te helpen. Of ze hier nu vaste klant zijn of voor de eerste keer over de vloer komen, we willen elk van hen zo goed mogelijk op weg zetten. Als de geschiedenis ons één iets geleerd heeft, dan is het wel dat boeken bij heel veel mensen een bijzonder gevoel oproepen.”

© JOKE COUVREUR

“Toen ik twaalf jaar geleden van start ging, kwam het e-book pas op. Die zou de hele sector veranderen, viel toen te horen. Wel, anno 2023 is het e-book goed voor vier procent van de totale omzet in de boekenwereld. Dat zegt genoeg. Geen enkel digitaal product kan de look & feel van een goed boek vervangen.

“Dat merkten we ook tijdens de coronacrisis. Toen bracht ik met onze bakfiets elke dag meer dan dertig boeken bij klanten aan huis. Een boek kan je ruiken, voelen… Het heeft vaak ook een emotionele waarde.”

Veilige haven

Pascal beschouwt vooral e-commerce als de grootste uitdager. “Met de Bol.coms van deze wereld kunnen wij niet concurreren. Twee keer klikken en een dag later belt de pakjesbezorger al met je boek aan. Dit jaar willen we werk maken van een eigen goed uitgebouwde webshop, maar onze manier van werken zal nooit wijzigen: een safe haven in een wondermooi pand waar boeken de boventoon krijgen.”

© JOKE COUVREUR

“Hier zie je zo de stress van de mensen aflopen, een mooier compliment is er niet. We zijn ook een echte ontmoetingsplek geworden: klanten raken met elkaar bevriend of zien elkaar tijdens een van de vele lezingen die hier doorgaan. Nicci French, Ilja Leonard Pfeijffer, Tom Lanoye, Karin Slaughter… Heel wat grote namen uit de binnen- en buitenlandse literatuur zijn hier al de revue gepasseerd.”

“We hebben hier ook een boekenkeuken. Daar organiseren we workshops en bakken we alle taarten en koekjes zelf die we hier verkopen.”

“Een restauranthouder kan een Michelinster aan de gevel hangen, de vermelding in ‘150 bookstores you need to visit before you die’ is ons equivalent. Een keurmerk”

Na twaalf jaar in the business heeft Pascal nog geen moment spijt van zijn keuze. “Ik lees zelf een boek per week. Veel te weinig, vind ik, maar Theoria zelf slorpt heel veel tijd op. Ik heb een privécollectie met 15.000 boeken, maar die heb ik nog lang niet allemaal kunnen lezen. Ik zie het als mijn gezonde verslaving, de manier om me op te laden. Dat ik elke dag mag bezig zijn met waar ik het meest van houd, daar prijs me ik erg gelukkig voor.”

Book and bed

De toekomst gaat Pascal met veel goesting tegemoet, zegt hij. “Nog eens vijftig jaar erbij doen, hé”, knipoogt hij. “Ik ben trots dat ik voor Theoria mag zorgen. Ik hoop nog tien jaar volle gas te geven, daarna zien we wel. Dat we nu in 150 bookstores you need to visit before you die prijken, is een prachtige bekroning.”

© JOKE COUVREUR

“Een restauranthouder kan een Michelinster aan de gevel hangen, dit is voor ons het equivalent. Een keurmerk. Begin 2017 verhuisden we naar dit historische pand uit 1844, onze beste beslissing ooit. Het effect van 150 bookstores… merken we nu al. We waren al een toeristische trekpleister, nu krijgen we regelmatig mensen over de vloer die louter voor Boekenhuis Theoria naar hier afzakken. Dit zet ons op de internationale kaart.”

De erkenning zorgt ook voor bruisende ideeën. “Nog voor de zomer willen we een eigen B&B openen, hier pal naast de deur: een book and bed. We willen onze gasten de kans geven om te slapen en te ontbijt en tussen de boeken, wanneer onze winkel nog gesloten is. Volledig omringd door boeken wegdommelen en ontwaken, is er iets mooier?”