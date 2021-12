Jean-Marie Dedecker presenteert zijn nieuwe boek ‘Ik krijg altijd gelijk* te laat’

Een eigenaardige titel die je hierboven kunt lezen, maar het is een zinspeling op het nieuwe boek van Jean-Marie Dedecker ‘Ik krijg altijd gelijk* te laat’. Het boek werd afgelopen vrijdagavond voorgesteld in het centrum de Branding in Middelkerke in aanwezigheid van zo’n 200 Dedeckerfans die deze voorstelling niet wilden missen.

Dat een boekvoorstelling op zich niet altijd saai hoeft te zijn, werd afgelopen vrijdag bewezen. Bijna twee uur lang slaagden inleider Rik Torfs en auteur Jean-Marie Dedecker het publiek op een speelse, maar tegelijk interessante manier te boeien. Wie hoogleraar en voormalig christendemocratisch politicus Rik Torfs als een saaie piet aanzag, kwam bedrogen uit, want hij slaagde er van in de eerste minuut in om de zaal op handen te krijgen met enkele krasse en humoristische uitspraken over Jean-Marie Dedecker. En dan was het zover, Dedecker besteeg zelf het podium om het in een vraaggesprek met een journalist over zijn boek, maar ook over andere onderwerpen te hebben.

Ook hij liet de aanwezigen meteen (sommige misschien groen) lachen toen hij voor het interview zijn masker aflegde en de vraag stelde of er geen groene in de zaal zat. Hiermee verwees hij naar het voorval in de gemeenteraad, eerder die week rond het mondmasker met groen gemeenteraadslid Robin De Lille. Dedecker had het onder meer over het klimaat, over corona, over de windmolens en de terrassen die hij plaatste in volle coronaperiode. Hij liet ook nog weten dat de nieuwe Zeedijk van Westende straks de mooiste van de kust wordt. Hij liet ook nog eens duidelijk merken dat hij geen landschapsvervuiling wil in Middelkerke, doelend op de windmolens die gepland zijn tussen Jabbeke en de Franse grens.

Het boek is een chronologische verzameling van mijn columns

‘Chargebuze’

Dat hij nog niet van plan is om er dadelijk mee te stoppen wordt gestaafd door wat hij zei: “Ik word volgend jaar 70, maar ik ben vorige week naar de dokter geweest en hij verzekerde mij dat de chargebuze nog voor 5 jaar in orde is.” Na onder meer Rechts voor de raap en Vrank en vrij is er nu het boek Ik krijg altijd gelijk* te laat. “Het is op enkele uitzonderingen na, een chronologische verzameling van de columns die nagenoeg wekelijks gepubliceerd werden op Knack.be van juli 2019 tot september 2021. Alhoewel de actualiteitswaarde van sommige bijdragen overschreden is, zijn ze toch in hun oorspronkelijke vorm behouden gebleven om de inhoud belangrijker is dan het moment waarop ze geschreven zijn”, geeft Dedecker mee. Op de kaft van het boek is ook een kleine bijdrage te lezen van Theo Francken: “De zilverruggorilla van de Wetstraat is er met de jaren coulanter op geworden. Voor de verschoppelingen der aarde dan toch, maar nooit voor de machthebbers. Die grilt hij nog elke dag op zijn rooster.”

Essay

Speciaal voor het boek schreef Jean-Marie Dedecker een nieuw, belangwekkend essay Het broeikasevangelie, tussen waarheid en fictie waarin hij het heeft over het klimaat. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Ertsberg (www.ertsberg.be) en kost 22,50 euro. Het telt 320 pagina’s met columns die handelen over de meest uiteenlopende onderwerpen waarin hij vaak de vinger op de wonde legt en geen enkel item of personage uit de weg gaat. Jean-Marie Dedecker pur sang zoals hij is en we hem kennen.