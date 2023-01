Goed jaar voor bibliotheek in Izegem: meer dan 180.000 boeken uitgeleend

De Izegemse bibliotheek heeft een goed jaar achter de rug. “In 2022 werden meer dan 180.000 boeken uitgeleend en steeg het aantal leden met meer dan 800”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“De bibliotheek blijft een populaire stek voor heel wat mensen. Uit een bevraging die vorig jaar plaatsvond, bleek dat de tevredenheid over de bibliotheek, de dienstverlening en de service zeer goed scoort bij de gebruikers. Dat blijkt nu ook uit de sterke stijging van het aantal leden in 2022 tot ongeveer 5.700”, verduidelijkt Kurt Himpe.

“Ook de spelotheek blijft een voltreffer, met 2.700 ontleningen in 2022, en een sterke stijging bij de uitleningen van e-boeken via Cloudlibrary”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Bieblo, een systeem waarbij 6- tot 14-jarigen spelenderwijs boeken kunnen vinden die aansluiten bij hun interesse, doet het zeer goed in de Izegemse bibliotheek.”

“In 2022 werden er nog meer dan 15.000 cd’s en dvd’s uitgeleend, maar dat cijfer is al jaren in dalende lijn en niet alleen in de Izegemse bibliotheek. Vooral de cd-uitleningen zijn in vijf jaar tijd gedaald van ongeveer 20.000 naar 4.200. In de nabije toekomst zal dan ook een beslissing genomen worden over deze collectie”, besluit schepen Kurt Himpe.