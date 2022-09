Eerste boek over de rijke geschiedenis van Merkem

De Merkemse Heemkring Sidronius Hosschius vzw stelt voor : ‘Merkem in Woord en Beeld’, een eerste van vijf boeken die de volledige geschiedenis van Merkem documenteren.

“In juni 2017 werd ik voorzitter van de Heemkring”, vertelt Daniël Pauwels. “Sindsdien werden onze archieven op orde gesteld, alles netjes volgens datum en onderwerp. We ontdekten heel wat verborgen schatten en onverwachte voorwerpen kwamen boven. We stellen sindsdien ook onze lokalen meer open door opendeurdagen te organiseren en de jongeren meer te betrekken, zo nodigen we regelmatig de scholen uit om de bijzonderheden van het verleden te ontdekken.”

Rijke geschiedenis

Daniël Pauwels ( 70), geboren en getogen in Merkem en gehuwd met Anny Sinaeve, is met dit boek niet aan zijn proefstuk toe. Hij dook enkele jaren geleden al in het archief van de Merkemse Harmonie St Cecilia waar hij voor de 175ste verjaardag van de vereniging een boek schreef. “Twee jaar geleden, bij het ordenen van het archief, merkten we de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar was en gingen we met de Heemkring nog verder zoeken naar meer. We besloten een boek te schrijven over het ontstaan en de rijke geschiedenis van Merkem. Bij het bundelen van de info kwamen we tot de vaststelling dat er zodanig veel te vertellen is over Merkem dat we dat zeker niet in één boek kunnen gieten dus besloten we meerdere delen te maken. Aan het eerste deel, we weten intussen al dat er in totaal vijf delen nodig zullen zijn, hebben we twee jaar gewerkt”, vertelt Danië.

“Elk deel zal een andere periode uit de geschiedenis belichten. Het eerste deel ‘ Merkem in Woord en Beeld’ handelt over het ontstaan van de streek, de eerste nederzetting, de Heerlijkheid tot 1700, het Benediktessenklooster en de kapel St-Jan ter Vonte. De eerste vermelding van Merkem dateert van het jaar 868, een hele geschiedenis dus.”

Tweede deel verschijnt in 2023

Van de kasteelmote , de eerste nederzetting, is een maquette gemaakt door de leerlingen van de derde graad van de VBS Kouterkind Merkem. “Een tweede deel wordt voorzien in 2023 en zal gaan over de St Bavokerk, de kapel van Langewade, Sidronius Hosschius en dergelijke meer. Van de inhoud van het boek wordt een tentoonstelling gemaakt die in de St Bavokerk van Merkem te bezoeken zal zijn. Het boek, 128 pagina’s dik en ruim gedocumenteerd met meer dan 200 foto’s, wordt tijdens de opening van de tentoonstelling voorgesteld in de St-Bavokerk op vrijdag 30 september om 20 uur. Het boek is tot 26 september bestellen aan de voordeelprijs van 25 euro. Wie in voorverkoop het boek koopt, kan het komen ophalen tijdens de tentoonstelling. Nadien kan het besteld worden via Daniël Pauwels op dpauwels@telenet.be aan 30 euro.