Boekenverkoop bibliotheek brengt 2.791,25 euro op voor Kom Op Tegen Kanker

In de hoofdbibliotheek van Zedelgem kregen de burgemeester en de schepenen van Cultuur en Welzijn de opbrengst van jaarlijkse afgevoerde boeken overhandigd. De cheque van bijna 2.800 euro stort de gemeente bewust door naar Kom Op Tegen Kanker.

Wil je het boek dat je in de bibliotheek van Zedelgem ontleende in de eigen boekenkast hebben? Die kans bestaat als het in het aanbod van de jaarlijks afgevoerde boeken steekt. Tijdens de zomermaanden, van juni tot eind augustus, konden lezers in de hoofdbibliotheek in de Groene Meersen opnieuw terecht om die boeken tegen billijke prijzen van de bib over te nemen. Prijzen varieerden van 0,25 tot 1 euro voor ook strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Dankzij alle leenmateriaal dat de deur uitging, ontvangt Kom Op Tegen Kanker precies 2.791,25 euro van de gemeente.

Schepen van de bibliotheek Charlotte Vermeulen vindt het tof hoeveel lezers er ook tijdens de zomermaanden hun weg naar de Zedelgemse bibliotheek vinden om te snuisteren tussen de boeken die een tweede leven verdienen. “Wat de bibliotheek ‘afgevoerd’ materiaal noemt, is in feite het uit te lenen aanbod dat actueler en nieuwer wordt. Nog zeer goede en degelijke boeken en andere lectuur kan zo, samen met cd’s en dvd’s, aan onze inwoners aangeboden worden voor een zacht prijsje. Deze formule wordt gesmaakt door de Zedelgemnaar. Tegelijk zijn we blij dat we met de opbrengst een goed doel kunnen steunen.”

Het gemeentebestuur van Zedelgem streeft ernaar om regelmatig een bijdrage te storten aan Kom Op Tegen Kanker. In 2019 was Zedelgem één van de middagsteden tijdens de 1.000 km van de welbekende vzw. De gemeente kreeg er het label door van ‘Gemeente die opkomt tegen kanker. Vorig jaar ging de opbrengst van de boekenverkoop fors de hoogte in door de verkoop van azalea’s tijdens het plantjesweekend, om af te klokken op 7.919,15 euro. “Verder wetenschappelijk onderzoek naar kanker steunen blijft beslist nodig”, benadrukken burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Welzijn Ellen Goes. “We hebben allemaal mensen die in onze vrienden- of familiekring heengaan door kanker, helaas vaak veel te vroeg.” (HV)