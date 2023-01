Boekenfestival Faar gaat internationaal tijdens tweede editie

Het enige non-fictie boekenfestival van de lage landen zal ook aandacht besteden aan muziek en sport. Er wordt ook gewerkt met 3 centrale gasten. Faar laat het licht schijnen van 10 tot 12 maart op tien locaties.

De eerste editie van het boekenfestival rond non-fictie was vorig jaar een succes met 3000 bezoekers en een grote tevredenheid bij hen : 90 procent gaf aan terug te keren. “Het moeten niet altijd de grote aantallen zijn zoals de 50.000 van Rammstein. Dit is een festival met zeer veel potentieel. Het bereikt huidige en ook toekomstige Oostendenaars die kiezen voor de stad omwille van het grote culturele aanbod”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Artistiek curator Guinevere Claeys: “Hier zijn meer dan 50 auteurs ta gast. Na onze eerste editie sturen we wel bij. Zo bleek er nood aan een inhoud gelinkt aan muziek, sport en liefde.” Dat wordt ingevuld met de boekvoorstelling en een gesprek met basketbalster Ann Wauters, de presentatie van de biografie van Sam Bettens en een gesprek met muzikant en producer Jean Blaute. Liefde en lust komt dan weer aan bod in de ‘Nacht van het vergeten lichaam’ (vrijdag 11 maart van 19 tot 1 uur met lezingen en workshops) . Faar geeft ook de eretitel van ‘Verrekijker’ aan 3 auteurs die het hele festival hun licht laten schijnen : scenariste Elisabeth Lucie Baeten (Loslopend Wild), kinderpsychiater Binu Singh en auteur Arnon Grunberg. Ze laten zich uit over actuele thema’s en keren ook in het festival terug.

Verder brengt Faar een boekenmarkt op de Groentenmarkt, een wandeling langs koloniale symbolen en een panelgesprek over dekolonisatie, een culinaire showkeuken in het Thermae Palace Hotel (met onder andere Sandra Bekkari) en voorleessessies van sprookjes in de bib. “Momenteel gaan de laatste tickets de deur uit voor Brave New World, een programma in het Europacentrum waarbij de deelnemers in telkens andere flats een deel van een driegangenmenu krijgen met daarbij telkens een tafelrede door Tom Vermeir, Marijke Pinoy en Johan Heldenbergh. Bedoeling is dat er tijdens het eten met de redenaar daarover gepraat wordt”, zegt Claeys. Het festival wil groeien : er zijn dit jaar meer partners (TAZ en Klein Verhaal) die deelnemen en dat moet resulteren in meer bezoekers.

Het volledige programma is te vinden op www.faar-oostende.be