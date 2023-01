Iedereen kan meevaren met de N.116 ‘Nostalgie’

De N.116 ‘Nostalgie’ maakt zijn laatste zeetocht op 30 april 2020, en nu ligt het 62 jaar oude schip weer in de haven van Nieuwpoort en krijgt een nieuwe toekomst als recreatief museumschip.

De N.116 ‘Nostalgie’ is het op een na laatste houten vissersvaartuig in ons land. Het werd in 1961 gebouwd op de werf Leon Degraeve in Zeebrugge en is daarmee het oudste houten visserschip van eigen makelij. Het scheepstype wordt aan de Belgische kust een garnalenvisser of ‘geirnoasboot’ genoemd.

Het gaat terug op het negentiende-eeuwse gezeilde houten kielschip zonder spiegel. De specifieke bouwwijze werd van meester op leerling doorgegeven en verder proefondervindelijk geperfectioneerd tot het ideale schip om aan de Vlaamse kust te vissen.

Geen comfort

De schepen van dit type laten een evolutie zien: van het houten kustvissersschip met zeilen, naar een gemotoriseerd houten schip dat geschikt was voor de plankenvisserij. Er was nagenoeg geen comfort aan boord, geen toilet, geen verwarming.

Het interieur bestaat uit de stuurhut en het verblijf van de bemanning in het achteronder. De Nostalgie werd voorzien van een hoge vooropbouw in staal, de zogenaamde stormbak. Ook de stuurhut is in staal uitgevoerd.

Garnalen

Het schip werd in de haven van Oostende geregistreerd als de O.116 en voer aanvankelijk onder de naam Lucie-Jenny. Het werd voor de kustvisserij gebruikt met een uitrusting voor de boomkorvisserij. In 1973 werd het schip Caroline gedoopt. In 2015 zou Nieuwpoort de thuishaven worden en werd het schip omgedoopt tot de N.116 ‘Nostalgie’. Het vaartuig viste op garnalen.

In 2020 kreeg de boot met reder Eddie Cattoor een nieuwe eigenaar en kwam een einde aan de carrière als kustvisser. Hij nam het vaartuig over van Sam en Diederik Zwertvaegher en tegelijk ook de vangrechten, die hij toevoegde bij zijn nieuw schip de Z91.

De N116 ‘Nostalgie’ illustreert een eindpunt in een lange evolutie van de houtscheepsbouw. Van de honderden vissersschepen die op deze manier gebouwd werden, blijven er nu nog twee over.

De Nostalgie werd op 17 maart 2022 door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermd als varend erfgoed, omwille van de historische, sociaal-culturele en industrieel-archeologische waarde. Het andere houten schip, de Crangon, werd eerder al beschermd. In Oostende kreeg de Nostalgie een opknapbeurt en recent kocht het visserijmuseum NAVIGO van Oostduinkerke het garnalenvissersschip.

Het museum wil met de N.116 recreatieve vissersvaarten aanbieden vanuit de haven van Nieuwpoort.

