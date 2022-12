5 West-Vlamingen maken kans op De Boon literatuurprijs

Vandaag, 2 december 22, zijn de nominaties bekendgemaakt voor de longlist van de tweede Boon literatuurprijs. Dat is, sinds het verdwijnen van de Fintro Literatuurprijs (voordien de Gouden Uil), de bekendste Vlaamse literatuurprijs. Er waren ruim 800 inzendingen. Onder de 30 genomineerden vijf West-Vlamingen, waaronder Bart Moeyaert, Heleen Debruyne en Lara Taveirne. Bij de eerste editie ging er een Boon naar Bruggeling Pieter Goudesaboos.

Vanmorgen zijn er 15 nominaties toegekend voor de Boon voor fictie en non-fictie, 15 voor de Boon voor kinder-en jeugdliteratuur. In die laatste sectie is de nominatie voor ‘Morris’ van prijsbeest Bart Moeyaert geen verrassing. Ook Klaas Verplancke is een veelwinnaar. De Zwevegemse illustrator is genomineerd voor ‘De Gouden Baard’.

West-Vlaamse vrouwen

De West-Vlaamse genomineerden in de sectie ‘fictie en non-fictie’ zijn allemaal vrouwen. Als er onder hen een favoriet naar voor moet geschoven is het misschien wel Tülin Erkan, omdat zij met haar ‘Honingeter’ ook al genomineerd was voor de Bronzen Uil en een van de twee Vlamingen was op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs stond. Zo heet tegenwoordig de Ako Literatuurpriijs, die samen met de Libris Literatuurprijs en de nieuwe Boon-literatuurprijs het trio van de grootste literaire prijzen van ons taalgebied vormt. De 34-jarige Tülin Erkan groeide op in Oostende bij haar Franstalige moeder en Britse grootmoeder, de zomers bracht ze vaak door bij haar vader in Turkije. Intussen woont ze al een tiental jaar in Borgerhout. Vorig jaar vertelde ze in KW dat ze nog altijd een bijzondere band heeft met de kuststad en zich op oudere leeftijd ooit ziet terugkeren.

Heleen Debruyne, de Roeselaarse Humo-columniste en Klara-presentatrice die tegenwoordig in Oostende woont, is genomineerd voor haar boek ‘De huisvriend’, een heel West-Vlaams boek waarvoor ze de inspiratie vond in de brieven en dagboeken van haar grootouders. En dat ‘Pluto’ van Lara Taveirne genomineerd is, daar zullen de vele lezers die haar vierde roman gelezen hebben niet over verwonderd zijn, maar zij was dat blijkbaar wel. Ze postte vanmorgen op haar Facebookpagina: “Op een bomvolle tram krijg ik te horen dat Pluto op de Longlist staat van de Boonprijs! Net als de mensen om me heen probeer ik ongeïnteresseerd naar buiten te staren, maar vanbinnen is er een feestje aan de gang. Een groot verrassingsfeest, want het is nooit in me opgekomen dat Pluto in aanmerking kon komen voor een prijs.” In haar vierde roman vertelt de Brugse Taveirne het verhaal van Antonia, die met haar kinderen terugkeert naar het dijkhuis waar ze de zomer van haar leven heeft beleefd. Maar nu is het winter, ligt haar hart aan diggelen en is er van het huis niet veel overgebleven.

Serieuze concurrentie

Nu hopen dat de West-Vlamingen ook de shortlist halen. Ze hebben wel serieuze concurrentie. Onder meer de namen van Jeroen Theunissen, Tom Lanoye, Geert Buelens, Niña Weijers, Abdelkader Benali, Adriaan Van Dis en Lieve Joris prijken op de longlist. De juryvoorzitter van de sectie kinder-en jeudliteratuur is Sven Speybrouck. Eén van de zes juryleden in die sectie is Bart Desmyter, tot vorig jaar de man achter de Wielsbeekse uitgeverij De Eenhoorn. De juryvoorzitter van de fictie en non fictie is de Nederlandse Joke Van Leeuwen. Ook in die jury één West-Vlaamse naam, die van de Gullegemse journaliste en documentairemaakster Catherine Vuylsteke.

Bij de eerste uitreiking, die plaatsvond in het Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende, kreeg de West-Vlaming Pieter Gaudesaboos de 50.000. euro voor de Boon voor kinder-en jeugdliteratuur voor zijn boek ‘Een zee van liefde’ en ging de Boon en de 50.000. euro voor fictie en non-fictie naar de Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld voor ‘Mijn lieve gunsteling’.

De shortlist van de Boon-literatuurprijzen wordt in januari bekendgemaakt. De prijzen worden op 23 maart uitgereikt in Gent.