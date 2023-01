Weer vaten gedumpt in gracht Zonnebeke

Een paar maanden na de vondst van gedumpte vaten met drugsafval werden donderdag weer vaten ontdekt in een gracht in Zonnebeke. Dit keer bleken de vaten leeg en diende het bijtend product voor het reinigen en wegnemen van kalkresten in melkinstallaties.

“Dit wordt een echte plaag.” Oud-burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980) luidde in oktober 2022 nog de alarmbel, toen onbekenden zes vaten met een inhoud van 150 liter dumpten langs de Vredesroute op het Zonnebeekse platteland. Een van de vaten lekte in een gracht naast een aardappelveld. Het ging om een zoveelste dumping van gevaarlijk drugsafval in de Westhoek in het voorbije half jaar.

Bijtende vloeistof

Afgelopen donderdag werden opnieuw vaten ontdekt in Zonnebeke. Dit keer langs de Zonnebeekseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Frezenbergstraat tussen de brug over autosnelweg A19 en de grens met het grondgebied van Ieper.

Een fietser zou de vaten opgemerkt hebben. Politiezone Arro Ieper kreeg een melding van negen vaten met bijtende vloeistof binnen om 17.30 uur en even na 18 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen, omdat gevreesd werd voor gevaarlijke stoffen, die schade konden berokken aan het milieu.

Geen drugsresten

Eens ter plaatse bleken de vaten met een inhoud van 25 liter leeg te zijn. Wellicht heeft deze dumping niks te maken met chemische drugsresten van een labo, want het product in de vaten zou gebruikt zijn voor het reinigen en wegnemen van kalkresten in melkmachines en melkkoeltanks. Een ‘gewoon’ geval van sluikstorten dus, vergelijkbaar met een achttal gedumpte bidons bij de Heugstraat in Houthulst in september 2022.

De brandweer nam de vaten mee naar de kazerne, waarna ze naar het containerpark verhuizen voor vernietiging. (TP)