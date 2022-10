Na zoveelste gedumpte drugsvaten luidt burgemeester van Zonnebeke alarmbel: “Dit wordt een echte plaag”

Uitgerekend bij de Vredesroute hing vrijdagochtend een vieze geur boven het platteland van Zonnebeke. Onbekenden dumpten er verschillende vaten, die wellicht gevuld waren met drugsafval. Een van de vaten lekte in een gracht naast een aardappelveld. Na een recente reeks van gelijkaardige gedumpte vaten in de eigen gemeente en de Westhoek luidt Zonnebeeks burgemeester Dirk Sioen de alarmbel. “Ongelooflijk, dit wordt hier een echte plaag.”

Langs de landelijke Ravestraat in Zonnebeke werden vrijdagochtend in alle vroegte verdachte vaten opgemerkt in de gracht naast een aardappelveld. Vanuit de vaten steeg een indringende geur op. Interventieploegen van politiezone Arro Ieper en Brandweer Westhoek werden ter plaatse geroepen. De brandweer stelde een perimeter in van ettelijke honderden meter en damde de gracht af om de milieuvervuiling te beperken.

Zes vaten

Het bleek te gaan om zes vaten van wellicht 150 liter, waarvan een vat uitgelopen was in de gracht. Dat bevestigt burgemeester van Zonnebeke Dirk Sioen (#TEAM8980). “Alwéér”, zucht de burgervader. “Vermoedelijk gaat het hier opnieuw om gevaarlijk drugsafval, een chemisch goedje dat voor sterke geurhinder zorgt.”

De federale hulpdienst civiele bescherming kwam de vaten in de loop van de dag opruimen. “Een bodemdeskundige gaat onderzoeken wat er precies in de bodem vloeide en hoeveel er moet gesaneerd worden”, vervolgt Sioen.

De dumpplaats bevindt zich deze keer vlakbij de Vredesroute, een bewegwijzerde fietslus in het thema van de Eerste Wereldoorlog. Sioen is het beu. “Ongelooflijk, dit wordt een echte plaag in de Westhoek”, zegt hij.

“Een bodemdeskundige gaat onderzoeken wat er precies in de bodem vloeide en hoeveel er moet gesaneerd worden”

Binnen de eigen gemeentegrenzen herinnert de burgemeester zich gedumpt drugsafval op een braakliggend veld langs de Berten Pilstraat vorig jaar, en reuzevaten in de Potteriestraat en Poezelhoekstraat twee jaar geleden.

Net buiten Zonnebeke gebeurden gelijkaardige feiten veel recenter. In buurgemeente Langemark-Poelkapelle werden vorige maand een vijftigtal vaten gedumpt in een afgelegen gracht, en even daarvoor in Houthulst en de IJzer bij Diksmuide. Vorige maand werden elders in West-Vlaanderen twee actieve drugslabs opgerold: in Ruddervoorde en in Izegem, waar amfetamineolie met andere chemicaliën verwerkt werden tot speed.

Is er een verband?

De Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen voert verschillende onderzoeken rond handel in en fabricatie van synthetische drugs. De Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen bevestigt de recente vondst van de vaten in Zonnebeke en onderzoekt of er een verband is met de eerdere vondsten in de regio.

“De Westhoek is nu eenmaal een afgelegen en uitgestrekt gebied. Wellicht zoeken ze daarom onze regio op om hun afval te dumpen. Daarnaast is Zonnebeke geplaagd door cannabisplantages sinds de ontdekking van die gigantische plantage van cannabisboer Patrick Lagrou. Ik hoop dat ook de verdachten van deze synthetisch drugs gevonden worden, zodat dit jaarlijks terugkerend fenomeen stopt”, besluit Sioen. (TP)