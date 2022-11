Vrouwenvereniging Rebelle voert actie in Roeselare tegen seksueel geweld in uitgaansleven

Rebelle zet zich elk jaar op 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen, in tegen geweld op vrouwen . Dit jaar onder de slogan ‘Ik ben geen opblaaspop’. Tijdens de mega-rave ‘30 Years Legendary Pava Reunion XXL’ voerden ze actie aan de ingang van het Fabriekspand.

In november voert Rebelle actie in verschillende Vlaamse steden. Ze gaan naar feestjes, vergezeld door een opblaaspop en spreken feestvierders aan en vragen hen een sticker te plakken om de handtastelijkheden die ze te verduren kregen aan te geven. Met deze ludieke actie willen ze aandacht vragen voor concrete maatregelen tegen seksueel geweld. Rebelle pleit voor toegankelijke zorg voor slachtoffers, het tegengaan van straffeloosheid, betere daderbegeleiding en bredere en betere sensibilisering.

Dj Wout toonde zich positief over de actie. “Als professionele DJ zie ik het helaas regelmatig voorbijkomen: meisjes die geconfronteerd worden met ongepaste aanrakingen op en rond de overvolle dansvloeren in Vlaanderen. Sommigen hebben de moed om onmiddellijk actie te ondernemen en de organisatie op te zoeken, maar even vaak gaan ze voortijdig naar huis, hun avond is verpest en doen ze hun verhaal daags nadien op de social media.”

“Een betere, actieve sensibilisering in het nachtleven is zeer welkom. Want de statistieken en persberichten omtrent deze problematiek zijn helaas vaak ver weg om 2 uur ’s nachts na een paar pinten.”