Vermoedelijke leider van mensensmokkelbende in Londen opgepakt, Brugs parket vraagt uitlevering

Een 29-jarige man van Iraanse origine is woensdagmiddag in Londen opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Dat hebben de Britse National Crime Agency (NCA) en de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gemeld. Hewa R. zou de leider zijn van een bende die transmigranten met kleine bootjes naar het Verenigd Koninkrijk smokkelt.

Het onderzoek ging van start in oktober 2021 toen een verdacht voertuig werd onderschept aan de Belgisch-Franse grens. In het voertuig werden onder andere bootjes en buitenboordmotoren aangetroffen. Vier betrokkenen werden gearresteerd, maar het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) probeerde ook de rest van de bende in kaart te brengen.

Boten uit Turkije

De kopstukken van dergelijke criminele organisaties opereren meestal vanuit het buitenland, waardoor ze zich volgens het parket vaak ongenaakbaar voelen. Dankzij hun nauwe samenwerking met de Britse collega’s konden de speurders een 29-jarige Londenaar van Iraanse origine als vermoedelijke spilfiguur identificeren. De gebruikte boten zouden uit Turkije afkomstig zijn, waarna ze via Duitsland, België en Nederland door andere bendeleden naar smokkelplaatsen langs de Noord-Franse kust gebracht werden. Van daaruit moesten de slachtoffers dan in de kleine opblaasbare bootjes de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk.

Brugs parket wil uitlevering

Hewa R. kon woensdag kort na de middag opgepakt worden tijdens zijn werk in Oost-Londen. Het Brugse parket vraagt om zijn uitlevering, zodat hij in ons land voor de correctionele rechtbank kan komen verantwoorden. Het Westminster Magistrates Court buigt zich donderdag al een eerste keer over zijn eventuele overlevering. Politie en parket hameren op het belang van internationale samenwerking om dergelijke levensgevaarlijke vormen van mensensmokkel aan te pakken.

“Samen met de mensensmokkel door middel van koeltransporten, staat de mensensmokkel door middel van ‘small boats’ het hoogst op onze prioriteitenladder”, reageert procureur Frank Demeester. “Iedere overtocht die kan worden vermeden, is immers een overtocht met potentieel dodelijke afloop die is verijdeld.”