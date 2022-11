Zware geldboete voor man uit Deerlijk die via hacking gegevens van verzekeringskantoor wil bekomen

Een man uit Deerlijk heeft in de strafrechtbank van Veurne een fikse geldboete van 24.000 euro gekregen, de helft met uitstel, wegens de hacking van een computer van een verzekeringskantoor uit Kortrijk. Dat deed hij na een fout gelopen zakendeal waarbij de man zijn eigen verzekeringsportefeuille overliet, maar daarna de gegevens terug wou.

De fout gelopen zakendeal kende een aanloop in 2017 toen beklaagde V.D. uit Deerlijk zijn pensioenleeftijd voelde naderen en een overnemer zocht voor zijn verzekeringsportefeuille. Die vond hij bij D.V. uit Kortrijk, die al een zakenkantoor leidde. Er werd een overeenkomst gesloten voor een bedrag van 1,2 miljoen euro, maar de afhandeling sleepte lang aan. “Er was afgesproken dat V.D. de portefeuille nog mee zou leiden, maar die deed dat niet”, sprak de advocaat van D.V. “Integendeel, ze ging er enkel op achteruit. De samenwerking vertroebelde en op 31 december 2019 werd V.D. ontslagen. Daarna werd opgemerkt hoe hij op de computer van D.V. een bestand ‘log me in’ had geïnstalleerd zodat hij het scherm kon overnemen en screenshots kon maken van de transacties.”

De rechter veroordeelde V.D. nu voor externe hacking en gaf hem 24.000 euro boete, de helft met uitstel. V.D. vroeg tevergeefs de vrijspraak. Hij moet het verzekeringskantoor uit Kortrijk en diens zaakvoerder ook 1.201 euro schadevergoeding betalen. (JH)