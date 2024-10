Waardamse landbouwer die dochtertjes Maud (8) en Ona (5) ombracht stalkte ook zijn ex: vijf maanden cel met uitstel

Bijna twee jaar nadat hij zijn beide dochtertjes door verstikking om het leven bracht, is Chris Vanhaverbeke (46) nu ook schuldig bevonden aan stalking van zijn ex. De Waardamse landbouwer schreef haar brieven, belde haar zes keer op en schakelde zelfs een medegedetineerde in om haar te contacteren. Dat levert hem vijf maanden cel met uitstel op.

“Ik zal je nooit met rust laten”, zwoer Chris Vanhaverbeke toen Astrid G. hem zei dat ze van hem wou scheiden. En het heeft er alle schijn van dat de Waardamse aardappelboer de daad bij het woord voegt. Bijna twee jaar nadat hij zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) door verstikking om het leven bracht, is de veertiger maandag voor de Brugse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan stalking van zijn ex.

“Narcistisch”

“Zelfs de gevangenismuren houden Chris Vanhaverbeke niet tegen om mijn cliënte het leven zuur te maken”, vatte advocaat Kristiaan Vandenbussche zijn pleidooi aan. “Als je een dergelijke puinhoop hebt achtergelaten, zou je toch denken dat de beklaagde in de gevangenis tot bezinning zou komen? Maar voor de beklaagde is het nooit genoeg. Zijn narcistische ego was te veel gekrenkt.”

Het begon met twee brieven, kort na de gruwelmoorden van 16 november 2022. “Maud en Ona zo van mij afnemen: dat had ik nooit verwacht van jou verwacht, Astrid”, schreef Vanhaverbeke. “Nu is alles kapot. Denk daar maar eens over na.” Volgens meester Vandenbussche schoof Vanhaverbeke de schuld voor zijn handelen in de schoenen van zijn ex en haar ouders. Maar die brieven bleken nog maar het begin.

In februari en maart 2023 belde Vanhaverbeke zijn ex ook een zestal keer op, steevast laat op de avond. “Mijn cliënte nam telkens op en bij sommige telefoontjes werd meteen ingehaakt. Maar soms hoorde mijn cliënte alleen een ademhaling, tot wel twaalf seconden lang. Zij droomt dat deze wraakzuchtige stalker ’s nachts aan haar bed staat. Het recht om te rouwen wordt haar ontnomen”, aldus meester Vandenbussche.

In februari kreeg Vanhaverbeke al eens vier maanden cel met uitstel voor partnergeweld. Op dat proces las Astrid G. een emotionele brief voor. Op het stalkingproces deed ze dat opnieuw. “Hij probeert alle schuld voor zijn daden op mij af te schuiven”, sprak ze tijdens de pleidooien op 23 september. “Hij schakelde zelfs een medegevangene in om mij lastig te vallen. Ik werd vanuit de gevangenis gebeld door een persoon die de Engelse taal sprak. Nog steeds heb ik nachtmerries en angsten. Ik hoop op een rechtvaardig vonnis.”

“Spijt”

Het openbaar ministerie vroeg een jaar effectieve celstraf voor Vanhaverbeke. Advocaat Kris Vincke drong met succes aan op een mildere straf met uitstel. “We betwisten de belaging niet, maar het beeld van de pester die niet van ophouden weet, klopt helemaal niet”, pleitte hij. “In die brieven schreef mijn cliënt vooral dat het hem heel veel spijt. Hij had geen kwade bedoelingen. Dat telefoontje van een Italiaanse medegevangene was een grote onnozelheid, een wansmakelijke grap.”

Vanhaverbeke kreeg het laatste woord van de rechter. “Ik heb veel spijt van wat ik gedaan heb”, was het enige wat de man kwijt wou. De Brugse strafrechtbank veroordeelde de man uiteindelijk tot vijf maanden celstraf met uitstel. Bij de beoordeling van het huidige dossier liet de rechtbank de feiten waarvoor Vanhaverbeke in voorhechtenis zit buiten beschouwing. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 1.050 euro schadevergoeding toe.

Het moordonderzoek is intussen nog volop aan de gang. Vermoedelijk zal Vanhaverbeke nog voor het jaareinde doorverwezen worden naar het hof van assisen. (AFr)