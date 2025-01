Verdachte roofmoord (23) mag cel verlaten met enkelband: “Gedurfde beslissing, maar juridisch de enige juiste”

Marco V. (23) mag de gevangenis verlaten met een enkelband. De twintiger zit in de cel samen met twee vrienden, op verdenking van roofmoord op Brandon Dewulf (24). De jonge papa werd thuis bestolen, in elkaar geslagen en stierf uiteindelijk. “We zijn zéér tevreden met deze terechte beslissing”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Brandon Dewulf (24) werd eind augustus 2023 in zijn studio in Tielt doodgeslagen en beroofd door drie mensen. De politie kreeg al snel de drie verdachten in het vizier: Marco V. (23), Nigel D. (25) en Tyson S. (27).

Het trio vloog in de gevangenis, maar bleef volhouden dat Brandon nog leefde toen ze die bewuste nacht na een bezoekje vertrokken. De twintigers verblijven inmiddels een klein anderhalf jaar in de gevangenis, al zal dat voor Marco V. binnenkort veranderen.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste afgelopen woensdag dat de twintiger de cel mag verlaten met elektronisch toezicht. De jongeman kreeg eerder van de Brugse raadkamer al twee keer groen licht om de gevangenis te verlaten met een enkelband, maar het parket tekende telkens beroep aan tegen die beslissing. Nu oordeelt de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling daar dus anders over.

Ontoerekeningsvatbaar

De verdediging ijverde al enkele maanden voor de vrijlating van Marco V., die door een gerechtspsychiater eerder al ontoerekeningsvatbaar én ongevaarlijk werd verklaard. Bovendien zou V. zwakzinnig zijn en kon de jongeman daarom dan ook niet geïnterneerd worden.

“We zijn zeer tevreden met de terechte beslissing”, reageert advocaat Vandemeulebroucke. “Het is een gedurfde beslissing, maar juridisch de enige juiste, gelet op zijn ontoerekeningsvatbaarheid.”