Kira, vriendin van vermoorde Brandon: “Hij stond altijd voor iedereen paraat, zo’n persoon vind je maar een keer in een leven”

Kira Sergeys (20) uit Tielt was een van de laatste personen, die contact had met Brandon Dewulf (24) uit Tielt, die vorige week om het leven werd gebracht. “Sinds kort waren we terug samen. Hij had al even niet geantwoord op m’n berichten en ik maakte me zorgen. Toen kreeg ik ook de bedreiging tegen Brandon te horen en heb ik de politie gebeld. Zij hebben hem dood aangetroffen in z’n studio. Brandon was een heel lieve kerel, de voor iedereen paraat stond. Zo’n iemand met een hart van goud vind je maar een keer in uw leven”, vertelt Kira emotioneel.

In de Kasteelstraat in Tielt werd donderdagnacht het levenloos lichaam van B.D. (24) aangetroffen. Hij zou vermoord zijn door vrienden met een drugsproblematiek. Het parket is bezig met een gerechtelijk onderzoek. Ondertussen werden er drie personen aangehouden voor het verdacht overlijden.

“Kira Sergeys uit Tielt kende Brandon al vijf jaar. “We hebben elkaar leren kennen via een vriendin. Daarna zijn we goede vrienden geworden. Maar het is pas later toen ik eens voor een ingreep in het ziekenhuis lag, dat we naar elkaar zijn toegegroeid en een koppel werden. We waren even uit elkaar, maar onlangs hadden we besloten om het nog een kans te geven en de draad terug op te pikken. Maar dat heeft niet mogen blijven duren.”

Uit de hand gelopen ruzie

Het was Kira, die vorige week de politie verwittigde. “Hij had al even niet meer gereageerd op mijn berichten. En ik kreeg plots een bericht van een van de verdachten met een bedreiging erin. Dan heb ik de politie gebeld en hen alles uitgelegd. Zij zijn bij zijn studio langs geweest en hebben Brandon daar in elkaar geslagen en dood teruggevonden”, vertelt Kira aangedaan. “Ik heb zijn familie dan op de hoogte gebracht van alles.”

“De politie is na mijn telefoontje langs geweest bij de studio van Brandon en daar vonden ze hem in elkaar geslagen en dood terug”

“Brandon zou ruzie gekregen hebben met de drie gasten en ze uit zijn appartement hebben willen zetten. En dan zou het geweld begonnen zijn tot ze hem voor dood achter lieten. Het onderzoek loopt nog steeds, want het is nog niet helemaal duidelijk wat er exact gebeurd is. Ik hoop dat we op een waardige manier kunnen afscheid nemen van Brandon.”

Hart van goud

“Brandon was een prachtkerel”, gaat Kira verder. “Hij was lief en stond voor iedereen paraat. Als zijn vader belde met een vraag, stond hij direct recht om hem te gaan helpen. Hij stak nooit een vinger naar iemand uit en deed geen vlieg kwaad. In september ging hij ook net beginnen aan een nieuwe job en verhuizen naar een vaste woning. Zijn toekomst zag er goed uit.”

“Ooit als mijn dochter oud genoeg is, zal ik het gemist aan haar proberen uit te leggen”

Brandon was volgens Kira ook een goede papa. “Samen met zijn ex had hij een dochter van twee jaar en een paar maanden. En hij was ook een goede stiefpapa voor mijn dochtertje van anderhalf jaar. De kindjes waren altijd blij als ze hem zagen. Hij knuffelde en lachte zo graag met hen. Mijn dochter was zo gehecht aan hem geraakt. Er was zelfs een periode dat ze wilde dat hij haar moest helpen. Ooit als ze oud genoeg is, zal ik het gemis aan haar proberen uit te leggen. Brandon had echt een hart van goud. Zo’n persoon vind je maar een keer in uw leven”, besluit Kira.