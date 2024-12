Verdachte naar correctionele rechtbank voor brandstichting van café in Oostende

De Brugse raadkamer heeft een 40-jarige Irakees uit Vorst naar de correctionele rechtbank verwezen op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Ondanks duidelijke camerabeelden blijft Ali A. ontkennen dat hij een café in Oostende in brand stak.

De feiten speelden zich op zondag 24 september 2023 rond 12.40 uur af in de Oostendse uitgaansbuurt. Uit beelden van de stadscamera’s bleek hoe een onbekende man in de Langestraat onder een ketting kroop en zich zo op het terras van café The Truth begaf. De verdachte was minutenlang druk in de weer en had het duidelijk op het café gemunt. Wellicht goot hij brandversnellers op het terras. Plots gooide hij een brandend voorwerp en nam hij de benen. In een mum van tijd stond het café helemaal in lichterlaaie. Bij de hevige brand vielen geen gewonden.

Het onderzoek wees uit dat de verdachte andere kleren droeg toen hij even later opdook aan het station van Oostende. Rond 13.15 uur nam hij de bus richting het AZ Damiaan, maar sindsdien ontbrak elk spoor. Op vraag van de Brugse onderzoeksrechter verspreidde de politie op 2 juni 2024 dan ook een opsporingsbericht, met duidelijke beelden van de verdachte en zijn rugzak. Dezelfde persoon zou op 8 juli 2023 bovendien de ramen van de toegangsdeur van het café stukgeslagen hebben met een baksteen.

In de cel

Dankzij een tip kon een 40-jarige man uit Vorst eind juli als verdachte gearresteerd worden. De Irakees werd vervolgens door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Ondertussen zou Ali A. toegeven dat hij die bewuste dag in Oostende was, al blijft hij zijn betrokkenheid bij de brand ontkennen.

De Brugse raadkamer oordeelde dat A. zich voor de Brugse correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden. Het proces gaat in principe over enkele weken van start. De raadkamer besliste dat de verdachte in afwachting daarvan in de gevangenis moet blijven.