“Ik voelde een enorme hitte aan de rechterzijde”: Oostendse uitgaansbuurt likt de wonden na verwoestende brand

De uitgaansbuurt in Oostende likt haar wonden een dag nadat een verwoestende brand schade aanrichtte aan een zestal horecazaken. Nachtclub The Truth werd het zwaarst getroffen, maar ook de aanpalende Hemmingway liep heel wat schade op. “Mijn vrouw en mijn dochter waren op dat moment prioriteit”, zegt de uitbater van de Hemingway, die boven de zaak woont.

Gesmolten glas, borden en dakgoten aan de overkant van de straat maken duidelijk hoe groot de hitte moet geweest zijn. Zeker als je weet dat het smeltpunt van glas op 600 graden ligt. Maandag – een dag na de brand – staan heel veel voorbijgangers stil in de Langestraat. Ze staren vol onbegrip. “Een wonder dat hier geen gewonden of doden gevallen zijn”, zegt een van hen. Gelijk heeft de vrouw, want een dergelijke brand was ongezien. De vlammen gingen allesverwoestend tekeer en lieten niets heel van de nachtclub The Truth. Ook omliggende horecazaken liepen schade op. “Dat iemand zoiets doet op klaarlichte dag”, klinkt het nog.

Individu opgemerkt

Rond 12.45 uur werd een individu opgemerkt die enkele minuten ‘bezig’ was ter hoogte van de nachtclub. Getuigen zagen daarna een gemaskerd iemand weglopen. Het hele terras stond meteen in lichterlaaie. Daar zorgden brandversnellers voor. De brandweer was niet opgewassen tegen de hevige vlammen en ging met wel veertig brandweerlieden de vlammen te lijf. Tot zondagavond laat werd nog nageblust.

Al bij al valt de schade aan de overzijde van de straat mee: van gesmolten terrasdelen tot gesmolten glas en zelfs een deel van de dakgoot op de derde verdieping blijkt schade opgelopen te hebben. Horecazaak Hemmingway – vlak naast het verwoeste gebouw – liep de meeste schade op. “Ik ben normaal zeven dagen op zeven open, maar de zaak openen is momenteel onmogelijk”, zegt David Deschepper. “Er is heel veel schade aan het terras en de buitenzijde van het gebouw. Binnen valt het allemaal wel mee op wat geur en waterschade na. Daarvoor zijn de verzekeringen er uiteraard, maar het inkomstenverlies kan nooit correct ingeschat worden.”

Vrouw en dochter nog boven

David was aanwezig in de zaak toen de brand uitbrak. “Ik was beneden bezig, terwijl mijn vrouw en dochter boven zaten – we wonen immers boven de zaak”, vervolgt David. “Op een gegeven moment zag ik precies vlammen. Ik dacht eerst dat de horecazaak aan de overzijde in lichterlaaie stond. Ik rende naar buiten om de brandweer te bellen en voelde meteen een enorme hitte aan de rechterzijde. Toen besefte ik dat het de reflectie was van wat er zich naast de deur afspeelde. De vlammen waren enorm.”

David dacht maar aan een ding: zijn vrouw en dochter zo snel mogelijk naar beneden halen en zich uit de voeten maken. “Op zo’n moment ligt je prioriteit bij je gezin. We hebben ons onmiddellijk buiten de ingestelde perimeter begeven. Ik ben de brandweer enorm dankbaar, want dankzij hen is de schade niet groter. Ze hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de vlammen niet over zouden slaan.”

Nog niemand opgepakt

Voorlopig weet David nog niet of hij komend weekend de deuren kan openen. “Het zal een beetje afhangen van de verzekering. Als die snel handelt, kunnen we met de opkuis en de herstellingen beginnen”, besluit David.

De politie en het parket zijn nog steeds bezig met het onderzoek naar de feiten. Tot nu toe werd er nog geen dader opgepakt.