Tot tien jaar cel voor brutale moordpoging op buschauffeur Club Brugge

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 30-jarige Oostendenaar tot tien jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een moordpoging in Bredene. Zijn kompaan kreeg vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Beide beklaagden hielden vol dat hun kompaan de bijna fatale messteken uitdeelde.

Sven R. was op 26 mei 2022 net naar zijn nieuwe woning verhuisd toen de beklaagden rond 22.30 uur aanbelden. Ze vroegen of hij de eigenaar was van het busje van Club Brugge dat voor de deur stond. Het slachtoffer voelde nattigheid toen ze beweerden dat er iets scheelde met het busje. Op dat moment stormden de beklaagden naar binnen, waarop de dochter van het slachtoffer naar boven vluchtte. Vervolgens kreeg R. elf messteken te verwerken. De beklaagden sloegen op de vlucht toen zijn partner naar beneden kwam.

“Door haar vlugge reactie is erger vermeden, of we stonden vandaag in het hof van assisen”, pleitte meester Samuel Debruyne. De advocaat legde uit dat zeven messteken potentieel dodelijk waren. R. werd in de milt, de lever, de nieren, de longen en de pancreas geraakt. Zijn milt moest uiteindelijk verwijderd worden. Het slachtoffer verkeerde weken in levensgevaar en mocht het ziekenhuis pas na anderhalve maand verlaten.

Relatie met stiefdochter

Pas begin november 2023 konden twee verdachten ingerekend worden. Kenny S. (30) bleek een relatie te hebben met een voormalige stiefdochter van het slachtoffer. De Bredenaar werd in 2011 veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke celstraf voor mishandeling van het meisje, maar ging toen vrijuit voor zedenfeiten. Blijkbaar kon S. niet verkroppen dat het slachtoffer toch nog zou opduiken in de buurt van zijn vriendin. Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning bleek dat hij op het moment van de feiten in Bredene was.

Via de verklaringen van zijn ex-partner werd ook Robby D. (29) uit Knokke-Heist aan de steekpartij gelinkt. Ook de berichten tussen S. en zijn voormalige huurder lieten weinig aan de verbeelding over. Zo vroeg D. op 16 mei aan S. wanneer ze naar die kerel zouden gaan. “We gaan hem eens pakken”, schreef de twintiger twee maanden eerder zelfs al. Toch beweerde hij lang dat het over een drugskwestie ging.

Beide beklaagden bekenden snel dat ze inderdaad samen naar Bredene trokken, maar blijven volhouden dat ze zelf geen messteken uitdeelden. Volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen moet het echter Kenny S. geweest zijn. Het slachtoffer en zijn partner wezen de grootste van het duo immers als dader aan.

Wraakactie

Procureur Mike Vanneste stelde dat de beklaagden heel bloeddorstig en brutaal te werk gingen. “Dit was duidelijk een wraakactie voor het onrecht dat zijn toenmalige partner zou zijn aangedaan. Ze wisten zeer goed wat ze hem gingen aandoen.” Het OM bestempelde S. ook nog als intimiderend, extreem jaloers en manipulatief. Daarbij werd opgemerkt dat beide beklaagden een correctioneel blanco strafblad hebben, maar bij de politie wel gekend zijn voor geweldpleging. In die omstandigheden vorderde het parket voor S. en D. respectievelijk twaalf en zes jaar effectieve gevangenisstraf. De advocaat van de burgerlijke partij wees meermaals op de grote gevolgen voor zijn cliënt. Daarom eiste meester Debruyne een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro.

De verdediging van Kenny S. stelde voor om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens meester Kris Vincke staat het immers absoluut niet vast dat zijn cliënt gestoken heeft. S. zou tijdens de feiten zoals steeds een bril gedragen hebben. Volgens de getuigen was de man met de bril in het zwart gekleed, terwijl de messteken zouden zijn toegebracht door de grotere man met een witte trui. “Ze spreken pas over de grootte van de verdachten wanneer de beklaagden al opgepakt waren”, klonk het.

Meester Vincke erkende wel dat zijn cliënt met voorbedachten rade handelde. “Maar de enige bedoeling was om hem wat lappen rond zijn oren te geven.” De verdediging stuurde daarom aan op een straf van hoogstens vijf jaar met uitstel. “Wat er die avond gebeurd is, had nooit mogen gebeuren. Maar ik heb niet gestoken, echt niet”, zei de Oostendenaar in zijn laatste woord.

De raadsman van Robby D. merkte op dat zijn cliënt eind januari 2024 al onder voorwaarden werd vrijgelaten, terwijl S. pas in juli onder elektronisch toezicht werd geplaatst. Volgens meester Thomas Gillis had D. absoluut geen motief om R. van het leven te beroven. “Hij wist ook niet dat er een wapen mee was en al zeker niet dat er gestoken zou worden.” In tegenstelling tot zijn kompaan droeg D. ook geen mondmasker of handschoenen tijdens de feiten. In die omstandigheden vroeg de verdediging de vrijspraak, minstens op basis van twijfel.

Veroordeeld

De rechtbank oordeelde dat Kenny S. wel degelijk de messteken toebracht. De Oostendenaar werd veroordeeld tot tien jaar effectieve gevangenisstraf. Robby D. kreeg vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Aan het slachtoffer moeten ze een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Een deskundige zal de precieze schade onderzoeken.