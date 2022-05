Buurt reageert geschokt nadat veertiger voor leven vecht na steekpartij: “Een vriendelijke gast die geen vlieg kwaad doet”

Donderdagavond werd een veertiger voor de deur van zijn huis in de Noord-Edestraat in Bredene neergestoken. Twee daders sloegen op de vlucht en zijn nog steeds voortvluchtig. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar en wordt voorlopig in coma gehouden.

Nietsvermoedend opende S.R. donderdagavond de deur van zijn huis waar hij op dat moment de laatste klusjes aan het opknappen was alvorens komend weekend het huis, samen met zijn vrouw en dochter te betrekken. Zijn buurman M.B. doet het verhaal. “Het toeval wil dat we in het verleden al eens buren waren”, zegt M. “Komend weekend zou S. hier met zijn vrouw en dochter intrekken. Hij was de laatste hand aan het leggen aan de voorbereidingen tot de bel ging. Hij deed open en twee mannen vertelden hem dat er iets mis was met zijn wagen.”

S. antwoordde de twee mannen dat er helemaal niets mis was met zijn wagen en sloot de deur. Dik tegen de zin van de twee mannen, want die stampten de deur open en begonnen S. te steken. “We zaten in de zetel toen we luid hoorden bonzen en daarna hoorden we geroep en getier. Ik ben daarna meteen naar buiten gelopen en zag door de openstaande deur mijn toekomstige buurman in de gang liggen. Zijn vrouw was het bloeden aan het stelpen met handdoeken. Verschrikkelijk was dat beeld.”

Club Brugge

De politie kwam massaal ter plaatse en zette de hele straat af. “Die mannen zijn in de richting van de de Vredestraat gelopen. De hele nacht heb ik geen oog dicht gedaan en mijn gedachten zijn vooral bij mijn buurman. Hij is een vriendelijke gast die geen vlieg kwaad doet. Onbegrijpelijk dat hij zomaar wordt neergestoken.” Het slachtoffer werkt bij eersteklassevoetbalclub Club Brugge als chauffeur. “Hij vervoert spelers van Brugge naar het basekamp in Knokke of naar andere plaatsen”, klinkt het nog.

De hele buurt is onder de indruk van wat er zich donderdagavond heeft afgespeeld in hun straat. “Wij zijn uit Oostende verhuisd om in een rustigere buurt te komen wonen”, klinkt het bij een overbuurvrouw. “Bredene leek me ideaal, dus verwacht je geen steekpartij aan de overkant van de straat. We zijn alleszins op onze hoede en zullen niet zomaar de deur openen voor eender wie. De schrik zit er goed in.”

De politie bevestigt de steekpartij. “Er is donderdagavond inderdaad een man het slachtoffer geworden van een steekpartij”, klinkt het bij politiecommissaris Dennis Goes. “De man raakte daarbij ernstig gewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis.”

Het parket werd ingelicht en er loopt een onderzoek naar de dader(s). In het belang van het onderzoek en in overleg met het parket wordt voorlopig geen commentaar gegeven op de feiten.