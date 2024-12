“Elf messteken, waarvan er zeven fataal konden zijn”: tot tien jaar cel voor brutale moordpoging op chauffeur Club Brugge in Bredene

Ze wilden het slachtoffer naar eigen zeggen alleen ‘een lesje leren’, maar brachten hem ei zo na met messteken om het leven. Nu bekopen Oostendenaars Robby D. (29) en Kenny S. (30) dat met zware celstraffen voor poging tot moord. “Het bloed gutste overal uit”, klonk het tijdens de pleidooien. De beide beklaagden ontkenden dat ze het mes hanteerden, maar voor de rechtbank is het duidelijk wie de steken uitdeelde.

“Bent u de man van het busje?” Met deze vraag boden de beklaagden – voorzien van mondmaskers – zich op 26 mei 2022 omstreeks 22.30 uur aan bij de woning van slachtoffer Sven R. in de Noord-Edestraat in Bredene. Volgens het duo was er iets mis met het voertuig, maar het slachtoffer – een buschauffeur van Club Brugge – vertrouwde het zaakje niet en wilde de voordeur dichtdoen. Het volgende ogenblik stormden de twee de woning binnen.

Terwijl de dochter van Sven R. zichzelf opsloot in de badkamer, haalde een van de aanvallers een mes boven en haalde er liefst elf keer mee uit. “Het ging allemaal razendsnel”, pleitte advocaat Samuel Debruyne. “Mijn cliënt riep ‘stop, stop, stop!’ en ook zijn vrouw, die vanuit de zolder naar beneden kwam gelopen, smeekte om ermee op te houden. Vervolgens kreeg ze een duw en gingen de daders lopen. Intussen gutste het bloed er overal uit bij mijn cliënt. Het is alleen door de snelle reactie van zijn vrouw dat we vandaag niet voor het hof van assisen staan.”

Coma

Het slachtoffer lag zes weken in coma. “Minstens zeven messteken konden fataal zijn”, vervolgde meester Debruyne. “De milt, lever, nieren, longen en pancreas van mijn cliënt werden geraakt. Zijn milt moest worden verwijderd en ook na de coma moest mijn cliënt nog operaties ondergaan. Maandenlang kon hij zijn job als buschauffeur voor Club Brugge niet uitvoeren. Ook de psychische gevolgen zijn uiteraard niet min.”

De speurders tastten lange tijd in het duister wat de daders betreft, maar anderhalf jaar na de feiten werden Oostendenaars Robby D. (29) en Kenny S. (30) opgepakt en dit na belastende verklaringen van de toenmalige partner van D. In berichten tussen S. en D. stond te lezen dat ze het slachtoffer eens ‘zouden pakken’. Op 10 november 2023 werden ze aangehouden voor poging tot moord. Alleen S. zit op het moment van zijn proces nog in voorhechtenis, sinds juli weliswaar onder elektronisch toezicht.

Wraakactie

Procureur Mike Vanneste vroeg twaalf jaar cel voor Kenny S. en zes jaar voor zijn kompaan. “Dit was een bloeddorstige wraakactie”, stelde hij. De mannen ontkenden allebei dat ze het mes hanteerden en wezen wat dat betreft beschuldigend naar elkaar. Maar volgens de procureur is het duidelijk wie stak. “Zowel het slachtoffer als zijn vrouw verklaarden dat het de grootste was die de messteken uitdeelde,” stelde hij. De rechter liet de beklaagden rechtstaan. Dat Kenny S. de grootste is van de twee, viel niet te ontkennen.

Naar eigen zeggen wou S. het slachtoffer alleen een lesje leren. Zijn toenmalige vriendin was in het verleden, toen ze nog minderjarig was, mishandeld door Sven R., haar toenmalige stiefvader. Die kreeg hiervoor tien maanden voorwaardelijke celstraf. “Af en toe passeerde hij nog met zijn busje aan haar zaak”, verklaarde S. “Ik wou dat hij haar met rust liet. Maar het was alleen de bedoeling om hem slagen te geven.”

Voorwaarden

Volgens advocaat Kris Vincke ging het bij S. hooguit om voorbedachte slagen. Hij vroeg tevergeefs om de celstraf te beperken tot vijf jaar en te koppelen aan voorwaarden. “Het doel was niet om te moorden”, pleitte hij. “Aanvankelijk wisten het slachtoffer en zijn vrouw niet wie er gestoken had. De vrouw had de messteken zelfs niet gezien. Maar na de arrestaties herinnerden ze zich plots dat het de grootste van de twee was. Maar het is niet bewezen dat mijn cliënt het mes hanteerde.” S. trad zijn advocaat bij. “Dit had niet mogen gebeuren, maar ik heb niet gestoken.”

Robby D., die net als zijn kompaan bij de politie gekend is voor geweld, beweert dat hij op een afstand toekeek terwijl S. de messteken toediende. Zijn advocaat drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt liet zich voor de kar spannen, maar wist totaal niet wat daar ging gebeuren”, pleitte meester Thomas Gillis. “Hij wist zelfs niet dat er een mes mee was. Mijn cliënt had niet de beste bedoelingen, maar over wie er stak, is het dossier duidelijk.”

Volgens de Brugse strafrechtbank zijn de beide beklaagden schuldig aan poging tot moord, maar staat het vast dat Kenny S. de messteken uitdeelde. De rechtbank verwees daarbij naar zijn steeds wisselende en ongeloofwaardige verklaringen en anderzijds naar de consequent volgehouden verklaringen van zijn kompaan. Nog volgens de rechtbank ligt het motief voor de feiten het dichtst bij Kenny S., die maandag tien jaar effectieve celstraf kreeg. Robby D. komt weg met vijf jaar cel, de helft met uitstel. De rechtbank kende het slachtoffer 15.000 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)