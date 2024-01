TikTokker ‘Flinke jongen’ (20) uit Wingene blijft in de cel na schending van zijn voorwaarden

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een bekende TikTokker met een maand verlengd in een onderzoek naar drie afpersingen. Alexander Tseboyev (20) schond volgens het parket zijn voorwaarden door rake klappen uit te delen aan een treinbegeleidster, maar ontkent dat hij toen geweld gebruikte.

Het incident vond plaats op donderdag 4 januari in de vooravond op een trein vanuit Oostende. Een treinbegeleidster werd eerst verbaal en vervolgens ook fysiek lastiggevallen door een groepje jongeren. Het slachtoffer kreeg zelfs rake klappen te verwerken. Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen zal ze minstens een week werkonbekwaam zijn.

Opzettelijke slagen en verwondingen

In het station van Brugge werd Alexander Tseboyev als verdachte van de trein geplukt. De bekende TikTokker ‘Flinke jongen’ wordt verdacht van belaging en van opzettelijke slagen en verwondingen. Naar aanleiding van die feiten is het Brugse parket een opsporingsonderzoek gestart.

De jongeman uit Wingene was echter niet aan zijn proefstuk toe. In een dossier van afpersingen werd Tseboyev begin maart 2023 na ruim twee maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Die feiten zouden zich eind 2022 afgespeeld hebben in Wingene, Tielt en Sint-Niklaas.

Verdachte ontkent

Geen nieuwe strafbare feiten plegen was een van de voorwaarden. In die omstandigheden werd de verdachte vrijdagnamiddag opnieuw aangehouden de Brugse onderzoeksrechter.

De verdediging vroeg dinsdagochtend aan de raadkamer tevergeefs om Tseboyev onder voorwaarden vrij te laten. Volgens meester Gregory Everaert ontkent ‘Flinke jongen’ dat hij tijdens het incident op de trein klappen zou uitgedeeld hebben.