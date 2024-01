TikTokker (20) opgepakt na incident op trein tussen Oostende en Brugge: “Zo’n gedrag kunnen we absoluut niet aanvaarden”

De 20-jarige TikTokker Alexander Tseboyev heeft opnieuw van zich laten horen. Donderdagavond haalde de Spoorwegpolitie ‘Flinke Jongen’ van de trein in Brugge. Hij zou op de trein tussen Oostende en Brugge enkele raken klappen uitgedeeld hebben aan een vrouwelijke conducteur. De politie onderzoekt de zaak.

Het was even voor 18 uur toen de Spoorwegpolitie het treinstel stond op te wachten op het perron in het station van Brugge. Even voordien hadden ze melding gekregen van fysiek geweld ten aanzien van een vrouwelijke conducteur. De vrouw zou in de trein, die was vertrokken in Oostende, het eerst verbaal aan de stok gekregen hebben met een groepje reizigers. Eén van hen was een 20-jarige TikTokker. Het bleef evenwel niet bij enkele verwensingen alleen. Op een bepaald moment zou de twintiger ook fysiek geweld gebruikt hebben en zou de vrouwelijke conducteur in de klappen hebben gedeeld.

Opgepakt

De conducteur sloeg alarm en in het station van Brugge haalde de Spoorwegpolitie samen met Securail en bijstand van de lokale politie de man die de slagen zou uitgedeeld hebben van de trein. Hij werd door de Spoorwegpolitie gearresteerd en in de loop van de avond verhoord. Ook de conducteur moest haar verhaal doen, net zoals twee kompanen van de TikTokker. Het is uiteindelijk het parket dat zal moeten beslissen over wat er met hem moet gebeuren.

NMBS bevestigt

Bij de NMBS bevestigen ze het incident. “Het speelde zich af op de trein die om 17.40 uur vertrok in het station van Oostende”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Over de specifieke omstandigheden kunnen we ons momenteel niet uitspreken, maar het staat wel vast dat onze medewerkster op een bepaald moment fysiek is aangevallen. Ze heeft daarvoor klacht ingediend bij de politie en als NMBS zullen we ons burgerlijke partij stellen in dit dossier. We tolereren dergelijk geweld absoluut niet en veroordelen dat volledig. Voor ons geldt hier een zero tolerance, we kunnen dit absoluut niet aanvaarden.”

De vrouwelijke conducteur zelf liet zich donderdagavond controleren in het ziekenhuis en herstelt nu thuis. Ze is momenteel met ziekteverlof. (MM)