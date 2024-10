Ook in beroep geen vrijspraak maar wel mildere straf na dodelijk ongeval fietser Hugo (82): “Te weinig plaats om veilig te kruisen”

Ook in beroep is een 55-jarige landbouwer uit Staden niet vrijgesproken voor het dodelijke ongeval dat op 4 september 2022 in Beitem (Roeselare) het leven kostte aan fietser Hugo M. (82) uit Zonnebeke. Maar de rechters waren in beroep toch iets milder dan in eerste aanleg.

Op die tragische zondagochtend reden zowel de tractor met aanhangwagen – geladen met gehakselde maïs – van Johan T., als fietser Hugo M. uit Zonnebeke in de smalle Koekuitstraat tussen Moorslede en Beitem (Roeselare). De fietser kwam tijdens het kruisen onder de wielen van de tractor terecht en overleed ter plaatse. Volgens de landbouwer verliep het kruisen probleemloos, maar zag hij in zijn achteruitkijkspiegel hoe de fietser toch viel en onder de wielen van zijn gevaarte terecht kwam. Hij vond dat hem geen schuld trof aan het ongeval omdat hij uiterst rechts hield en de fietser eigenlijk al voorbij was.

“Had de bestuurder halt gehouden, dan was er van een dodelijk ongeval geen sprake geweest”

De politierechter oordeelde anders en ook in beroep waren de drie rechters dezelfde mening toegedaan. “De fietser was op voorhand op te merken en een veilige passage was niet mogelijk. De tractorbestuurder had extra voorzichtig moeten zijn ten opzichte van een fietsende bejaarde. Had hij halt gehouden, dan was er van een dodelijk ongeval geen sprake geweest. De fietser is immers onder de rijdende wielen terecht gekomen.”

Johan T. kreeg ook nu nog een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar het rijverbod van 3 maanden is gemilderd tot 1 maand. Bovendien maakten de rechters een uitzondering voor het rijverbod voor de categorieën C en CE.

Slachtoffer Hugo M. uit Zonnebeke was een geoefend en fervent fietser. Hij was meer dan 20 jaar lid van Wielertoeristenclub Zonnebeke. (LSi)