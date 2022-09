Vrijdag afscheid van verongelukte Hugo (82): “Lieve opa, je was een zonnetje, nu ben je een sterretje”

De tachtiger die om het leven kwam bij een ongeval in de Koekuitstraat tussen Moorslede en Roeselare, was Hugo Mestdagh uit de nabijgelegen gemeente Zonnebeke. Nu vrijdag wordt afscheid genomen van de gepensioneerde landbouwer, die de buitenlucht niet kon missen. “Hij was een fervente fietser, die altijd goed oplette en vele kilometers aflegde.”

Zondagochtend kwam Hugo Mestdagh (82) om het leven nadat hij met zijn fiets onder de wielen terechtkwam van een landbouwvoertuig. Hij was op slag dood. Hugo werd in Zonnebeke geboren op 19 december 1939 en stamt uit een landbouwersgezin. Hij was gehuwd met Maria Vangheluwe. De onfortuinlijke fietser was de vader van Kristien Mestdagh en Jurgen Hoornaert en grootvader van Elke en Fien. Hij baatte een landbouwbedrijf uit vlakbij het OC ’t Zonnerad. Na hun pensionering verhuisde het gezin naar de Groenestraat.

Sterretje

“Lieve opa. Je was altijd een zonnetje, nu ben je een sterretje. Voor ons blijft dat hetzelfde. Je zal vrolijkheid blijven verspreiden. En altijd verder schijnen.” Deze tekst van zijn kleinkinderen prijkt op de rouwbrief, samen met twee foto’s van de man. Hugo was lid van seniorenvereniging Okra en gewezen lid van wielertoeristenclub WTC Zonnebeke.

Joviale man

“Hugo was nochtans een voorzichtige man op de fiets”, vertelt Marc Cruyt, voorzitter van wielertoeristenclub WTC Zonnebeke. “Bij ons is hij nog kampioen geweest in 2005, door altijd aanwezig te zijn op de organisaties en het meeste ritten te hebben gereden op zondag. Hij was dus een trouw lid. Ik herinner hem als een vriendelijke en joviale mens. Hugo was steeds bereid om mee te werken aan alles wat we ondernamen.”

Gevaarlijk op smalle wegen

“Hij was een fervente fietser, die altijd goed oplette en vele kilometers aflegde”, zegt ook Zonnebeeks burgemeester Dirk Sioen. “Hugo had een goede conditie en was een heel aangename man. Een stom ongeluk… heel jammer dat hij zo komt te overlijden. Ik ken hem en zijn familie zeer goed. Mijn vrouw heeft nog vaak met hem gefietst bij Okra. Als landbouwer weet ik als geen ander hoe gevaarlijk het is op smalle wegen, waar tractoren en fietsers elkaar moeten kruisen. Dan is het veiliger om in groep te fietsen dan alleen. Na zijn pensioen verhuisde Hugo met zijn vrouw naar de Groenestraat. Ook daar was hij vaak buiten, maar dan in zijn prachtige tuin. Samen met het fietsen was tuinieren zijn belangrijkste ontspanning.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de aula van rouwcentrum Derveaux in Zonnebeke op vrijdag 9 september om 10.30 uur, gevolgd door de plaatsing van de asurne in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats.

(NVZ/TP)