Onverbeterlijke pedofiel uit Wervik randt jongen (17) aan op trein: “Hij krijgt nu hormoonbehandeling”

Een 47-jarige man uit Wervik riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden cel, eventueel voorwaardelijk, voor aanranding van een zeventienjarige jongen op de trein. De man was lang niet aan zijn proefstuk toe.

Op 19 januari vorig jaar kreeg het slachtoffer op de trein tussen Roeselare en Brugge een boete omdat hij geen geldig ticket kon voorleggen. Giovanni V. (47) zag dit gebeuren en maakte volgens de procureur misbruik van de situatie. “Hij maakte contact met de jongen en volgde hem naar de toiletten”, stelde hij. “Hij dwong de jongen vervolgens om neer te gaan zitten in een wagon en duwde zijn hoofd in de richting van zijn geslachtsdelen. Hij stak ook zijn hand in zijn broek.”

Eerdere veroordeling

V. beweerde dat hij enkel zijn arm rond de jongen legde om hem gerust te stellen. Maar een getuige sprak dat tegen. De man werd eerder al twee keer veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarige jongens. Op het moment van de feiten op de trein stond hij onder voorwaarden en was hij zelfs onderweg naar een behandeling voor seksdelinquenten.

Volgens zijn advocate verliep de begeleiding van V. niet van een leien dakje door de coronacrisis. “Nu krijgt hij een hormoonbehandeling om zijn driften te milderen”, pleitte meester Silke Brutin. “Hij was daar vragende partij voor. Hopelijk kan een voorwaardelijke straf volstaan zodat hij zijn behandeling verder kan zetten.” De rechter doet uitspraak op 2 mei. (AFr)