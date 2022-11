Omstreden yoghurtijswinkel Froyo Bear in Ieper is failliet

De ondernemingsrechtbank afdeling Ieper heeft yoghurtijs- en koffiesalon Froyo Bear in de Ieperse Boterstraat failliet verklaard.

Vol ambitie en overtuiging. Zo startte Gregory Coffyn in oktober 2020 in de drukke Boterstraat met zijn horecazaak. Eind september werd de zaakvoerder opgepakt en hij verblijft sindsdien in de cel op verdenking van drugshandel.

De rechtbank heeft advocaat Peter Dewitte uit Wervik aangesteld als curator. (EDB)