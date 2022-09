Ieperse yoghurtijswinkel moet sluiten na onderzoek naar handel in verdovende middelen

De Ieperse yoghurtijswinkel Froyo Bear is voorlopig gesloten. Het gerecht startte een onderzoek naar verdovende middelen en liet onder meer de uitbater aanhouden.

‘Gesloten’ staat te lezen op een blad boven de normale openingsuren op de voordeur van Froyo Bear, een handelszaak die onder meer frozen yoghurt en koffie aanbiedt in de Boterstraat in de Ieperse binnenstad.

Aanhoudingen verlengd

Er is een gerechtelijk onderzoek aan de gang naar handel in verdovende middelen. Daarbij werden vorige week donderdag twee personen gearresteerd, onder wie de uitbater. Het gaat om C. V. (40) en G. C. (32), allebei uit Ieper. Dat bevestigt de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen. “De aanhoudingen werden afgelopen dinsdag verlengd met een maand door de Ieperse raadkamer”, klinkt het.

Hoorzitting

Ook het stadsbestuur van Ieper buigt zich straks over de kwestie, want mogelijk volgt er nog een bestuurlijke sluiting van de zaak. “Er volgt maandag een hoorzitting”, zegt Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat is de procedure: eerst horen vooraleer bestuurlijk kan opgetreden worden. De duurtijd van een mogelijke opgelegde sluiting kan tot drie maanden in beslag nemen.” (TP)