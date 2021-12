Na betrapping in Knokke: Nederlandse Range Rover-dieven krijgen tot vijf jaar cel

Drie Nederlanders zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan diefstal van acht Range Rovers en twee pogingen daartoe. De bende werd geklist na een betrapping in Knokke. Een vierde beklaagde werd voor het merendeel van de feiten vrijgesproken.

In de nacht van 21 augustus 2019 kon een man uit Knokke de slaap niet vatten. Toen hij door het raam zag hoe twee mannen aan zijn Range Rover stonden te prutsen, verwittigde hij de politie en die kon ter plaatse Niels V. (34) uit Tilburg en Amando K. (29) uit Dongen in de boeien slaan. In hun BMW lag een turbo-decoder om autosloten te ontgrendelen.

Onderzoek wees uit dat de twee daags voordien ook al een Range Rover hadden proberen stelen in Knokke. Ze maakten deel uit van een WhatsApp-groep waarin ook medebeklaagden Sareen M. (38) uit het Duitse Kranenburg en Karim M. (31) uit het Nederlandse Ridderbeek actief waren. “Hierin planden ze diefstallen”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “Ze zochten de rijkste plekken van België uit om toe te slaan.”

Internationale autozwendel

In wisselende bezettingen pleegde de bende tussen 11 juni en 28 augustus 2019 acht geslaagde diefstallen van dure Range Rovers in Antwerpen, Schilde, Herentals en Wuustwezel. “Deze bende liet zich in met internationale autozwendel”, ging de procureur verder. “Een van de gestolen voertuigen werd teruggevonden in Ghana, een tweede in een loods in Prinsenbeek. Een derde ging over de kop in Nederland, toen de bestuurder weg probeerde te vluchten voor de politie. Op de versnellingspook zat DNA van de mannen die in Knokke geklist werden.”

Sareen M. kreeg als leider vijf jaar effectieve celstraf. In Nederland kreeg hij al eens acht jaar cel opgelegd. Amando K. en Niels V. kregen respectievelijk drie en vier jaar effectief. Karim M. werd enkel schuldig bevonden aan een diefstalpoging in Knokke en kreeg een jaar cel. Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank een kleine 120.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)