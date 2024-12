Man (41) blijft maand langer in cel op verdenking van moord Martine (72) uit Blankenberge

Hij verbleef al enkele maanden in de gevangenis en werd bovendien gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Toch sloegen de stoppen van Koen V.T. (41) afgelopen woensdag door. De veertiger verblijft in de cel op verdenking van moord nadat in een appartement het levenloze lichaam van Martine V.T. (72) werd aangetroffen. Zelf blijft V.T. volharden de vrouw niét vermoord te hebben.

Een kleine week nadat Martine V. dood in haar appartement in de A. Ruzettelaan werd aangetroffen blijven er nog veel zaken onduidelijk. De politie viel woensdagmiddag 27 november binnen in het appartement van de vrouw en vond meteen het levenloze lichaam. Al snel bleek dat het niet om een natuurlijk overlijden ging en dat bevestigt ook de wetsdokter die ter plaatse kwam.

Wat Martine V. tijdens de laatste uren van haar leven moest doorstaan blijft allerminst duidelijk. Martine verhuisde van ’t Brusselse naar de kust en had een goed met Koen V.T. (41). Die laatste verblijft sindsdien in de gevangenis op verdenking van moord.

Buren zijn het het er unaniem over eens: Martine was een brave vrouw, maar wel wat goedgelovig. Kwamen de buren elkaar tegen, dan sprak Martine steevast over ‘haar vriend’. Haar Jack Russell was haar oogappel en ook voor Koen V.T. nam ze een zorgende rol op zich. Al was het volgens de advocaat ook vaak andersom. “Mijn cliënt zorgde voor het slachtoffer en deed er bijvoorbeeld vaak klusjes thuis”, zegt advocaat Franky Baert. Koen V.T. blijft de feiten ook stellig ontkennen. “Hij blijft erbij dat hij haar niet vermoord heeft.”

Raadkamer

De naam van Koen V.T. deed bij de politie en het justitie meteen een belletje rinkelen. Meer dan één zelfs. In 2022 werd de veertiger veroordeeld tot 37 maanden cel, voornamelijk voor feiten van diefstal, vernieling en weerspannigheid. In april 2018 kreeg hij bovendien al eens 37 maanden cel voor diefstal en inbraken. V.T. zat in de gevangenis voor die feiten, maar mocht de cel tweetal maanden geleden verlaten. Martine bezocht ‘haar vriend’ meerdere keren per week in de gevangenis. Na zijn vrijlating keerde hij dan ook terug naar haar appartement.

Niet veel later zorgde de man in oktober opnieuw voor ophef bij de hulpdiensten: V.T. dreigde van het balkon van de derde verdieping van het appartementsgebouw naar beneden te springen. Toen werd besloten dat V.T. zich gedwongen moest laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge. “Hij heeft inderdaad een tijdje in opname verbleven”, zegt advocaat Baert. “Laat ons zeggen dat mijn cliënt af en toe in een psychotische toestand zit.”

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van de man met een maand te verlengen. Zijn advocaat vroeg dan ook niet om een vrijlating. “Het autopsieverslag is nog niet in het dossier gevoegd, dus dit zullen we moeten afwachten.”