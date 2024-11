Man (41) aangehouden voor moord op 72-jarige vrouw in Blankenberge

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 41-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 72-jarige vrouw uit Blankenberge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer en de verdachte woonden samen in een appartement.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke werd woensdag rond 14.30 uur opgeroepen voor een mogelijk verdacht overlijden. Een 72-jarige vrouw was om het leven gekomen in een appartementsgebouw langs de A. Ruzettelaan. Het Brugse parket besliste om een wetsdokter aan te stellen en ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Een 41-jarige man die met het slachtoffer samenwoonde, werd als verdachte gearresteerd.

In eerste instantie was het onduidelijk hoe de vrouw precies om het leven was gekomen. Daarom werd vrijdagmiddag een autopsie uitgevoerd. Over de resultaten van die lijkschouwing wordt door het parket echter niet gecommuniceerd.

Raadkamer

Ondertussen werd de 41-jarige verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. Dinsdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. Het is niet duidelijk of de verdachte bekentenissen zou hebben afgelegd.