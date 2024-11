Man (28) blijft in de cel nadat hij Bruggeling met mes aanvalt

De 28-jarige man die vorige week een Bruggeling op straat aanviel met een mes, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De twintiger wordt beschuldigd van poging tot doodslag, wapenbezit en bedreiging door gebaren en zinnebeelden.

Thibaut Demeyer, zaakvoerder van de Brugse Whisky Company, werd op woensdag 20 november in de Astridlaan in Assebroek aangevallen toen hij in zijn wagen zat. Rond 17 uur sprong een voorbijganger plots in zijn wagen, met alle gevolgen van dien. “Hij sprak gebroken Engels en zei dat ik me tot de islam moest bekeren. Daarna zei hij dat hij me mooi vond en me wou verkrachten. Uiteindelijk kon ik mezelf uit mijn auto bevrijden en bleef hij me vastklampen op straat. Ik kon me uiteindelijk losrukken”, vertelde de zaakvoerder vorige week.

Maand langer cel

De onbekende man bleek niet te stoppen en keerde uiteindelijk terug met en mes van wel 30 centimeter lang. Een derde persoon kon ingrijpen, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. De Brugse politie kon de twintiger even later inrekenen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en had medische zorg nodig. De twintiger verscheen dinsdagochtend voor een eerste keer voor de Brugse raadkamer. Daar werd besloten dat zijn aanhouding met een maand verlengd wordt.