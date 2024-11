Brugse politie pakt verdachte op na melding van ‘man met mes’ in Assebroek

De politie van Brugge is woensdagavond uitgerukt voor een verontrustende melding van een man die met een mes over straat liep in Assebroek. De agenten konden uiteindelijk een verdachte onderscheppen. De precieze omstandigheden zijn evenwel niet duidelijk.

Opschudding woensdagavond in de Astridlaan in Assebroek. De politie kwam daar in de loop van de avond ter plaatse na een verontrustende melding, zo bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. “We namen geen risico en onze diensten snelden ter plaatse richting Assebroek. Daar kon een verdachte opgepakt worden die aan de omschrijving voldeed. Het onderzoek loopt verder en wellicht zal het verhoor meer duidelijkheid brengen”, zegt Depoorter.

Omdat de vaststellingen nog volop bezig waren, kon de politie woensdagavond niet veel meer kwijt. Volgens Thibaut De Meyer (30) van de Brugse Whisky Company bedreigde de man in kwestie hem even na 17 uur toen hij in zijn wagen wou stappen en de verdachte hem aansprak. “Hij zei me dat ik me moest bekeren”, zegt Thibaut. “Nadien zei hij ook nog dat hij me zou verkrachten.” Het kwam tot een schermutseling waarbij hun wegen scheidden, maar op een bepaald moment zou de verdachte volgens Thibaut terug zijn gekomen met een mes. Gewonden vielen er gelukkig niet. Uiteindelijk kon de toegesnelde politie de man oppakken. Over de schermutseling met de zaakvoerder van de whiskyzaak kon de politie woensdagavond nog niks zeggen omdat de verhoren nog moesten plaatsvinden.

Ook wat de intenties waren van de man was woensdagavond nog niet duidelijk. (MM)