Man (26) uit Torhout die door oog van de naald kroop na zwaar ongeval krijgt rijverbod

Een 26-jarige Torhoutenaar kroop meer dan een jaar geleden door het oog van de naald na een zwaar verkeersongeval. De twintiger botste frontaal met tractor en moest uit zijn wrak bevrijd worden. Volgens de eerste vaststellingen week de jongeman zelf af van zijn rijvak. De Brugse politierechter besloot de man een geldboete en rijverbod op te leggen.

Het verkeersongeval gebeurde op 11 november 2023 rond 8.30 uur. Een 66-jarige tractorbestuurder kwam in de Aartrijkestraat in Torhout tot een frontale botsing met een toen 25-jarige automobilist. Meteen werden heel wat hulpdiensten gealarmeerd, want de ravage na de crash was groot.

De klap tussen de tractor en de wagen van de twintiger was enorm. De tractor verloor het linkervoorwiel en liep zware schade op. De Jeep waarin de twintiger reed werd meters ver weg geslingerd en kwam tegen de buitentrap van een klein flatgebouw terecht. De jongeman – moest bevrijd worden uit zijn wrak en werd uiteindelijk in levensgevaarlijke toestand met de MUG-heli afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke. Als bij wonder overleefde de man het ongeval. De jongen kroop zo door het oog van de naald.

Vonnis

Volgens de eerste vaststellingen van de parketdeskundige week de twintiger af van zijn rijbaan. Tijdens de pleidooien, waarop de jongeman zelf aanwezig was, bood hij ook zijn spijt aan. Hoe het ongeval precies kon gebeuren werd nooit achterhaald, maar volgens de verdediging viel de jongeman wellicht in slaap.

De Brugse politierechter besloot de man een rijverbod van drie maanden op te leggen, waarvan de helft met uitstel. De twintiger moet ook een geldboete van 3.200 euro betalen, waarvan opnieuw de helft met uitstel. Om zijn rijbewijs terug te krijgen moet de jongen ook medische en psychologische testen ondergaan. Ook het theoretisch en praktisch rijexamen zal de jongen opnieuw afleggen.

