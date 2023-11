Autobestuurder (25) kritiek na zware klap tegen tractor in Torhout

Een 25-jarige man uit Torhout raakte zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond na een enorme frontale botsing met een tractor in Torhout. Zijn wagen werd weggeslingerd tot tegen de trap van een woning en daardoor ging het om een complexe bevrijding voor de brandweer. “We moesten de wagen met een lier wegslepen eer we bij het slachtoffer raakten. Na een uur was hij uit de wagen”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck. Het parket stelde een deskundige aan.

Het zware ongeval gebeurde zaterdagochtend om 8.25 uur in de Aartrijkestraat in Torhout, ter hoogte van speelplein De Warande. Een tractorbestuurder reed er in de richting van Torhout toen een 25-jarige bestuurder uit Torhout in zijn Jeep Renagade frontaal met hem in botsing kwam. Volgens de eerste vaststellingen lijken erop te wijzen dat de twintiger om een onduidelijke reden afweek van zijn rijbaan. De tractor zelf stond nog op zijn rijvak. “Er werd een deskundige van het parket ter plaatse gestuurd om de omstandigheden uit te klaren”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De plaats werd in beslag genomen en de baan was urenlang versperd. Het slachtoffer werd in kritieke toestand met de MUG-heli naar het AZ Delta in Rumbeke gevlogen.”

Complexe bevrijding

De klap tussen de tractor en de Jeep was enorm. De tractor verloor het linkervoorwiel en liep zware schade op. De Jeep werd meters ver weg geslingerd en kwam tegen de buitentrap van een klein flatgebouw terecht. “Bij onze aankomst was er een grote ravage”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck van post Torhout. “We zagen meteen dat het een complexe bevrijding zou worden. De bestuurder was aan de rechterzijde moeilijk te benaderen en zelf zat hij gekneld op zijn positie maar de wagen stond tegen de woning gedrukt. Daarom vorderden we meteen een takelwagen en de zware materiaalwagen van de zone op. Die is uitgerust met een lier en zo konden we de wagen eerst wat wegslepen om tot bij het slachtoffer te raken. Hij had een sterk verminderd bewustzijn. Na een uur konden we hem uit het wrak bevrijden. Ook het huis liep bij het ongeval schade op.”

MUG-heli

Tijdens zijn bevrijding kreeg de twintiger de nodige begeleiding van de MUG-arts. Ook na zijn bevrijding kreeg de man eerst ter plaatse de nodige verzorging vooraleer hij naar de MUG-heli werd gebracht. Die was geland in op een stuk grasland achter een woning. Toen hij werd overgevlogen naar het AZ Delta in Rumbeke verkeerde hij in kritieke toestand. Intussen deed de dienst slachtofferbejegening van de politie het nodige om zijn familie te verwittigen. Er kwam een deskundige ter plaatse voor de nodige vaststellingen en daardoor was de Aartrijkestraat urenlang versperd. Daarna moest de brandweer en takeldienst nog talrijke brokstukken en gelekte motorvloeistoffen en hydraulische olie opruimen. (JH)