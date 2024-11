Jongeren die man in elkaar sloegen in Oostende moeten naar instelling

Twee van de drie jongeren die zaterdag een man in elkaar sloegen in Oostende moeten naar een instelling. Dat heeft de jeugdrechter zondag besloten. De derde betrokkene wordt onder huisarrest geplaatst en kreeg enkele voorwaarden. De tieners vielen zaterdagmiddag een vijftiger aan die werkt voor het Regenbooghuis in Oostende.

In totaal waren er vier jongeren betrokken bij de vechtpartij. Een van de vier mocht vrijwel meteen beschikken. De andere drie, twee 13-jarigen en een 14-jarige, werden voorgeleid bij de jeugdrechter voor homofoob geweld. Die besloot twee van de drie jongeren in een instelling te plaatsen. De derde tiener kreeg huisarrest en enkele voorwaarden opgelegd.

De jongeren veroorzaakten al een tijd overlast aan het Regenbooghuis. De man liep een gebroken neus op en werd naar het ziekenhuis gebracht.