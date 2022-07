Duo riskeert twee jaar cel voor onderhoud van zeshonderd cannabisplanten in Oostende

Twee Albanezen riskeren voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor hun aandeel in een grootschalige cannabisplantage in Oostende. Ze moesten de plantjes verzorgen en water geven. “Enkel de sukkelaars worden gepakt”, klonk het bij de verdediging.

Op 11 januari stootte een medewerker van Fluvius per toeval op een cannabisplantage in een huurpand op de hoek van de Zandvoordestraat en Schaperijkreekstraat in Oostende. De man kwam er de meterstand opnemen, maar omdat niemand reageerde op het belsignaal en de voordeur open stond besloot hij een kijkje te gaan nemen. De man zag meteen dat er iets niet pluis was en verwittigde politie. Die ontdekte in het pand zeshonderd cannabisplanten, verdeeld over vier kweekruimtes.

In het pand trof de politie ook twee Albanezen aan. Taulant K. (36) en Rushit S. (24) bekenden dat ze de plantjes verzorgden en water gaven. “Zij stonden onderaan de ladder”, stelde de procureur. “Pogingen om de bovenbouw in kaart te brengen mislukten helaas. De eigenares van het pand verklaarde dat ze benaderd werd door een Italiaanse man die drie maanden huur cash had betaald. Sindsdien was ze niet meer in het pand geweest.”

K. en S. stelden dat ze uit Albanië naar België waren afgezakt om in de bouw te werken. Ze waren in Brussel beland waar ze naar eigen zeggen geronseld werden door een Italiaan om de plantage te onderhouden. “Het is door hun werk dat grote organisaties blijven draaien”, stelde de procureur.

“Spijt”

De verdediging benadrukte dat de beklaagden niet de organisatoren waren van de plantage. “Het zijn altijd de sukkelaars die gepakt worden,” pleitte de advocaat van Rushit S. “Er was hem 500 euro beloofd, maar dat geld heeft hij nooit gekregen. Hij heeft zijn lesje geleerd.” Ook de mannen zelf kregen het woord. “We hebben spijt en zullen terugkeren naar Albanië”, stelden ze. De verdediging vroeg om het effectieve deel van hun straf te beperken tot de voorhechtenis, die intussen al meer dan vijf maanden duurt.

Opmerkelijk: in oktober 2018 werd in hetzelfde pand al een cannabisplantage ontdekt. De plantage was toen nog in de fase van de opbouw. Een Albanees kreeg twee jaar cel met uitstel voor zijn betrokkenheid.

De uitspraak in het huidige dossier volgt op 14 juli. (AFr)