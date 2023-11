Brandstichting aan voetbalterrein SK Eernegem: kleedcontainer van 50.000 euro uitgebrand

Aan het voetbalterrein van SK Eernegem in de Bruggestraat brak zondagavond brand uit. Het gaat zo goed als zeker om brandstichting. Een plastic toiletcabine vatte vuur waarvan het vuur oversloeg op een tweede toiletcabine en vervolgens ook een kleedcontainer met douches. Die brandde volledig uit. “Het gaat om twee gloednieuwe kleedcontainers die afgelopen zomer werden geplaatst. Een exemplaar kost 50.000 euro”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. Het parket stelde een branddeskundige aan.

Het waren passanten die zondagavond om 18 uur grote vlammen zagen ter hoogte van de parking van het voetbalterrein van SK Eernegem in de Bruggestraat. De hulpdiensten werden verwittigd over de buitenbrand waarna de brandweer en politie ter plaatse snelden. Toen de brandweer aankwam bleek een gebouw in lichterlaaie te staan. De brandweer moest een deur open plooien om toegang te krijgen tot de ruimte binnen. Het gaat om een van de twee nieuwe kleedcontainers met douches en elektriciteit. Die container stond in lichterlaaie. De brandweer had het vuur vrij snel geblust maar moest lange tijd ter plaatse blijven omdat isolatie van in de container bleef smeulen. Daarvan werd een heel deel naar buiten gebracht.

Brandstichting

Na de bluswerken bleken er sterke aanwijzingen te zijn voor brandstichting. Ook burgemeester Lieven Cobbaert werd op de hoogte gebracht. “We moeten het onderzoek afwachten maar brandstichting lijkt de enige verklaring”, zegt hij. “De brand ontstond immers aan een van de twee urinoirs buiten. Dat vliegt niet vanzelf in brand. Dat vuur sloeg over op een tweede urinoir. Beiden smolten volledig tot op het asfalt waarna het vuur oversloeg naar een van de kleedcontainers. Omdat er voetbalploegen bij zijn gekomen zijn er kleedruimtes te kort. Eerder plaatsten we er al twee en deze zomer investeerden we nog in twee gloednieuwe grijze kleedcontainers, die voorzien zijn van douches, elektriciteit en nog meer. Het ging om een investering van 100.000 euro. Een van die containers is volledig uitgebrand.” De politie Kouter stelde ter plaatse ook vast dat door de hitte twee PVC-ramen van de voetbalkantine smolten door de hitte en de ruiten barstten. De schade is dus groot.

Branddeskundige

Omdat het dus naar alle waarschijnlijkheid om brandstichting gaat stelde het parket een branddeskundige aan. Diens bevindingen zijn nog niet duidelijk. Burgemeester Cobbaert hoopt in ieder geval dat de dader gevonden kan worden en de schade verhaald kan worden. “Er zijn op die plaats geen camera’s zodat er geen beelden van zijn maar uiteraard wordt er onderzoek gevoerd in de buurt. We betreuren dit enorm, zeker omdat we pas deze investering deden voor het voetbal in Eernegem. Afgelopen zondag werd er niet gespeeld op het terrein omdat de velden te drassig waren voor de jeugdploegen en zijn uitweken. De eerste ploeg van SK Eernegem speelde zaterdagavond al. Er was dus zondag niemand meer aanwezig op de terreinen.” Zowel de politie als het parket onderzoeken de zaak verder. (JH)