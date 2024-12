“Die man is al genoeg gestraft”: schoonouders kunnen leven met vonnis voor chauffeur na ongeval waarbij Fien (23) stierf

De bestuurder van een vuilniswagen is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor het ongeval waarbij een jaar geleden de 23-jarige Fien Van Nijverseel om het leven kwam. Hij reed haar aan tijdens het manoeuvreren. De rechter toonde zich mild, maar de nabestaanden zijn tevreden. “De chauffeur is al genoeg gestraft.”

Fien Van Nijverseel (23) was afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Meise, maar verhuisde voor de liefde naar Waregem. Ze was verloofd en net afgestudeerd als interieurarchitecte. Op woensdag 18 oktober vorig jaar was Fien rond 7.30 uur te voet onderweg naar haar werk toen het op de hoek van de Processiestraat en de Vennestraat gruwelijk verkeerd ging.

Een vuilniswagen was er in de drukte van de ochtendspits achteruit aan het manoeuvreren op het kruispunt en merkte de voetganger niet op. Omstaanders zagen hoe een jonge vrouw onder de wielen terechtkwam. Fien werd ter plaatse nog gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze niet veel later aan haar verwondingen. Enkele maanden eerder verloor Fien al haar moeder na een slepende ziekte.

Een echt ongeluk

Iets meer dan een jaar later, moest de bestuurder van de vuilniswagen in kwestie zich voor het ongeval verantwoorden in de politierechtbank. De man was er nog steeds het hart van in en hield vol dat hij de jonge vrouw nooit gezien had in de ochtendlijke duisternis. Ook de procureur meende dat het hier om een echt ongeluk ging, maar dat dit volgens de vaststellingen van de verkeersdeskundige desondanks vermijdbaar was voor de chauffeur.

De rechter toonde zich uiteindelijk mild en hield rekening met de omstandigheden, zowel met het ‘onvoorzichtig en risicovol rijgedrag’ van de bestuurder en de zware gevolgen die dit met zich meebracht, als met zijn gunstig strafverleden. “De beklaagde werkte al twintig jaar voor zijn werkgever en was volgens hem altijd correct. Hij heeft ook spijt betuigd en was duidelijk erg aangedaan tijdens de zitting.”

Ups en downs

Met deze motivering krijgt de bestuurder drie maanden cel met uitstel, 2.000 euro boete en drie maanden rijverbod, waarvan twee effectief. Ook zijn werkgever werd mee aansprakelijk gesteld omdat een camera in de vuilniswagen niet werkte. De ouders van de verloofde van Fien volgden het proces en kunnen zich vinden in de uitgesproken straf.

“Hij is al genoeg gestraft”, vinden ze. “Het was een ander verhaal geweest moest het een dronken chauffeur geweest zijn, of iemand die te snel reed, maar dat was allemaal het geval niet. Onze zoon zei ook dat die man die ochtend niet in zijn vrachtwagen stapte met de bedoeling om iemand aan te rijden. Na de eerste zitting hebben we met hem gesproken en hij zat echt in zak en as. Op het proces kon hij amper iets uitbrengen.”

“Met ons gaat het nog steeds met ups en downs. Nu komt terug een moeilijke periode aan. Het ongeval is nu een jaar geleden en de feestdagen zijn in aantocht. We vinden het wel goed dat de werkgever mee aansprakelijk is gesteld omdat zijn vuilniswagen niet in orde was. Al zullen we nooit weten of hij Fien wel had opgemerkt als die camera wel had gewerkt. We hopen vooral dat we de zaak nu achter ons kunnen laten.”