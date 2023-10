Enorme verslagenheid nadat Fien (23) om het leven komt bij ongeval met vuilniswagen: “In één klap is ons leven weg”

Woensdagochtend 18 oktober vond een tragisch verkeersongeval plaats op de hoek van de Processiestraat en de Vennestraat in het centrum van Waregem. De 23-jarige Fien Van Nijverseel was te voet op weg naar haar werk toen ze onder een vuilniswagen terechtkwam. De jonge vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar overleed ze enkele uren later aan haar verwondingen.

De verslagenheid bij vrienden en familie maar ook op sociale media is bijzonder groot na het plotse overlijden van de jonge Fien Van Nijverseel. “Geen woorden, geen zinnen, gewoon pure stilte. Vrolijk vertrok je naar je werk, maar je bent er nooit toegekomen. Jouw leven, ons leven, in een klap weg. De mooiste ster in de hemel. Je blijft bij mij voor altijd”, schrijft haar verloofde Glenn B. (24).

Het jonge koppel verloofde zich eind augustus vorig jaar in Waregem. Fien is afkomstig uit Meise, maar verhuisde in 2022 naar West-Vlaanderen. Deze zomer studeerde ze in Gent af als interieurarchitecte, aan de Campus Sint-Lucas.

Vuilniswagen

Het ongeval waarbij ze betrokken was, vond volgens het parket van Kortrijk rond 7.15 uur plaats. De bestuurder van een vuilniswagen reed op de hoek van de Processiestraat en de Vennestraat achteruit, terwijl andere medewerkers het verkeer tegenhielden. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de jonge vrouw onder de wielen van de wagen terechtkwam.

Zowel de chauffeur als de medewerkers en de omstaanders die het ongeval zagen gebeuren, verkeren in shock. Buurtbewoners snelden naar buiten om het slachtoffer te hulp te schieten. “We hoorden plots een akelig geluid gevolgd door luid geschreeuw”, vertelt een buurtbewoner. “Plots werd het stil. Op straat zagen we een jonge vrouw onder de wielen liggen. Enkele getuigen trokken haar weg en ik begon samen met een andere persoon meteen met de reanimatie, terwijl mijn man de hulpdiensten contacteerde.”

Uiteindelijk nam een voorbijganger die als verpleger op de spoeddienst werkt de reanimatie over in afwachting van de komst van de ambulance en het MUG-team. De diensten schermden de site snel af voor het vele schoolgaande verkeer die even later het drukke kruispunt zou passeren. “Het was bijzonder om te zien hoe snel en goed de verschillende hulpdiensten samenwerkten, ze hebben heel vlot gehandeld.”

Fien Van Nijverseel werd met spoed en in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Daar overleed ze kort na de middag aan haar verwondingen. Een deskundige kwam ter plaatse om de exacte oorzaak van het ongeval te achterhalen, die is voorlopig nog onduidelijk. De politie sloot het kruispunt en de nabije straten enkele uren af voor het verkeer.

“Gevaarlijke situaties”

Andere buren spraken over de gekke taferelen die zich tijdens spitsuren op dat kruispunt afspelen. “Hier geldt een voorrang van rechts. Maar fietsers, wandelaars en autobestuurders negeren die regels soms om snel op school of ergens anders te geraken. Dat levert vaak gevaarlijke situaties op.”