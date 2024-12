Celstraf met uitstel voor Torhoutse arts (78) die twee patiëntes aanrandde

De handelingen die een 78-jarige huisarts uit Torhout stelde bij twee patiëntes, vormden wel degelijk een aanranding op hun eerbaarheid. De man kreeg voor de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf met uitstel. Tot een internering, zoals het Openbaar Ministerie vroeg, kwam het niet. De arts zelf is zijn onschuld altijd blijven uitschreeuwen. “Ik kan mij niet verontschuldigen voor zaken die ik niet gedaan heb”, klonk het tijdens zijn proces.

De beide vrouwen ondergingen op 22 februari vorig jaar een medisch onderzoek bij de beklaagde. Achteraf stapten ze naar de politie met een klacht wegens aanranding. De beide vrouwen verklaarden dat de zeventiger met zijn kruis tegen hun achterwerk aanschuurde, terwijl ze moesten vooroverbuigen voor een lenigheidsonderzoek. Bij een van de dames betastte hij tijdens een liesonderzoek ook de geslachtsdelen boven de slip.

De arts stelde ook schunnige vragen aan de vrouwen. “Met hoeveel mannen ging je al naar bed”, fluisterde hij tijdens de hoortest in het ene oor. “En met hoeveel mannen tegelijk?”, klonk het in het andere oor. Tijdens de oogtest was de tweede kaart – niet toevallig – het nummer 69. En als de bloeddruk te hoog bleek vroeg hij of ze dan wel verliefd op ofwel bang van hem waren.

Geestesgestoord

De arts werd aangehouden en kwam na 4,5 maanden voorhechtenis vrij onder strikte voorwaarden. Een psychiater concludeerde dat de arts geestesgestoord is. Tijdens het onderzoek vroeg het parket de internering, maar de raadkamer ging daar niet op in. Bij de start van het proces eind oktober herhaalde de procureur de vraag tot internering.

De verdediging verzette zich tegen de internering en ging volmondig voor de vrijspraak. “Mijn cliënt verloor 1,3 miljoen euro aan een oplichtersbende”, zo pleitte advocate Morgane Werniers. “Toen hij van een van de patiëntes hoorde dat haar dochter bij justitie werkte, luchtte hij zijn hart en vroeg hij een knuffel. Maar hij had daarbij geen seksuele bedoelingen.”

Meester Werniers plaatste vraagtekens bij het andere slachtoffer, dat een sportonderzoek onderging. “Tijdens de fietsproef zou haar borst uit haar beha zijn gevallen. Later verklaarde zij dat mijn cliënt haar borst er heeft uitgehaald. Hij fluisterde zaken in haar oor, maar die waren niet seksueel bedoeld en kaderden in een gehoortest.”

De Orde der Artsen schorste de beklaagde voor twee weken, weliswaar enkel voor seksueel getinte opmerkingen. Volgens advocaat Luc Arnou is een internering niet aan de orde. “Het is niet omdat mijn cliënt goedgelovig is, dat hij ook geestesgestoord is”, pleitte hij. “Ik zeg niet dat die dames liegen, maar wel dat ze de zaken verkeerd hebben geïnterpreteerd.”

Ontkenning

De arts las op zijn proces ook zelf een brief voor waarin hij zijn onschuld uitschreeuwde. “Ik kan mij niet verontschuldigen voor zaken die ik niet heb gedaan”, klonk het geëmotioneerd. “Alle handelingen verliepen volgens de regels. Die bewoordingen waarvoor ik geschorst werd, heb ik nooit kunnen weerleggen. Ik ben al vijftig jaar huisarts, schoolde mij constant bij en dan zou ik plots gestoord zijn?”

“Als gewetensvolle, normale en intelligente persoon moest ik een overvolle cel delen met criminelen”, ging de zeventiger verder. “Ik ging failliet en moest mijn huis verkopen. Ik werd verstoten door bepaalde familieleden en sliep na mijn voorhechtenis vier weken op de grond van een ongemeubeld appartement. En het is niet omdat ik slachtoffer was van amoureuze fishing dat ik een fantast ben. Ik hoop dat na de gemaakte vergissingen eindelijk recht geschiedt.”

Bewezen

De rechtbank achtte de aanrandingen maandag wel degelijk bewezen en stelde dat de handelingen die de arts stelde “niet behoren tot een normaal liesonderzoek” en dat ook de overige handelingen niet zouden gesteld worden door “een normaal zorgvuldig handelend arts”. De rechtbank hield er ook rekening mee dat de beide slachtoffers onafhankelijk van elkaar dezelfde handelingen beschreven.

Een internering is volgens de rechtbank evenwel niet aan de orde omdat de geestesstoornis bij de arts niet in oorzakelijk verband zou staan met de aanrandingen. De man zou eerder kampen met complotdenken over de reden van zijn vervolging. De rechtbank hield er ook rekening mee dat de man een nieuwe relatie heeft, actief is met vrijwilligerswerk en een gunstig strafverleden heeft.

De beide slachtoffers stelden zich geen burgerlijke partij in de zaak.

