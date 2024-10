Torhouts huisarts (78) ontkent aanranding patiëntes, parket vraagt internering: “Hij gaf zich ook uit voor politieman”

Een 78-jarige huisarts uit Torhout ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij twee patiëntes betastte en ongepaste vragen stelde. Het parket eist zijn internering. Volgens de procureur bleef het niet bij aanranding alleen.

In februari vorig jaar stapte een patiënte van de beklaagde naar de politie. De jonge vrouw beweerde dat ze tijdens een consultatie werd betast en dat de arts ook ongepaste vragen stelde. Tijdens het onderzoek trad nog een tweede vrouw naar voren met gelijkaardige klachten. De arts zou een van de dames bijvoorbeeld gevraagd hebben om hun beha uit te trekken, terwijl dit helemaal niet nodig was.

De arts werd opgepakt en zat zes maanden in voorhechtenis. Daarna mocht hij de gevangenis onder strikte voorwaarden verlaten. Maandag verscheen hij voor de strafrechtbank, waar duidelijk werd dat de arts ook opdrachten uitvoerde voor het gerecht. Zo deed hij bijvoorbeeld medische expertises na verkeersongevallen. Ook verzekeringsmaatschappijen schakelden de man in. Een van de slachtoffers was bij hem langsgegaan om een sportblessure te onderzoeken.

Volgens de procureur schond de beklaagde zijn voorwaarden. “Tegenover de schoonvader van een van de slachtoffers gaf de beklaagde zich uit voor politieman om haar telefoonnummer te bemachtigen. Vervolgens belde hij haar ook op”, aldus de procureur. Naast aanranding staat de beklaagde ook terecht voor belaging en aanmatiging van titels.

Internering

Een psychiater concludeerde dat de arts ontoerekeningsvatbaar is. Tijdens het onderzoek vroeg het parket de internering, maar de raadkamer ging daar niet op in. Maandag vroeg de procureur opnieuw de internering. Dat schoot bij de verdediging in het verkeerde keelgat. “In zijn conclusies repte het OM hier met geen woord over”, foeterde advocaat Luc Arnou. “Er werd ook geen beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer.”

Meester Arnou verkreeg een uitstel om standpunt in te nemen over de gevraagde internering. “Mijn cliënt betwist de feiten trouwens met klem”, besloot hij. De zaak komt op 25 november terug voor de rechtbank. (AFr)