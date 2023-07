Boete voor kunstenaar Wim Delvoye voor milieuovertredingen aan kasteel De Bueren

Kunstenaar Wim Delvoye is in beroep veroordeeld tot een geldboete van 32.000 euro voor een reeks bouw- en milieuovertredingen aan zijn kasteel De Bueren in Melle.

De van oorsprong uit Wervik 58-jarige Delvoye kocht het kasteel De Bueren in Melle in 2008. Hij wilde het kasteel in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken.

“Ik wou daar iets ongelooflijks van maken, maar de zaak is geëscaleerd en verzuurd.” Nadat hij eerst werd vrijgesproken, werd Delvoye op 1 maart 2019 veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro, de Delvoye Art NV werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro.

Nieuwe inbreuken

Tijdens die procedure kwam het Agentschap Natuur en Bos nog eens kijken naar de evolutie en stelde een reeks nieuwe inbreuken vast en opnieuw kwam er een rechtszaak van. In juni vorig jaar werd Delvoye daarop veroordeeld tot een boete van 160.000 euro en een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel, zijn NV werd vrijgesproken.

“Een draconische straf!”, vond zijn advocaat Gwijde Vermeire. De advocaat verwees naar verschillende zaken waar Delvoye geen schuld trof of geen kwade intenties had. Zo ontkende hij het frezen van historisch grasland. “Dat heeft een loonwerker in opdracht van de pachter gedaan, zonder medeweten van mijn cliënt”, pleitte meester Vermeire. Het achterlaten van het tuinafval kaderde in een kunstproject. “Daarin wou hij Chinese vazen begraven om het door de natuur te laten verkleuren.”

Constructie in snelbouwsteen

Enkel het bouwen van de constructie in snelbouwsteen van 10 op 20 meter gaf hij toe. “Maar daar is geen enkele boom voor gesneuveld. Dit gebouw was iets noodwendig, iets praktisch voor het bewaren van zijn hout.”

Hij vroeg daarom een werkstraf. Het hof acht het aannemelijk dat Delvoye niet verantwoordelijk is voor het frezen van de weide, en sprak hem daarvoor vrij. Ook voor een reliëfwijziging met aarde, werd hij vrijgesproken. Voor alle andere tenlasteleggingen werd hij wel veroordeeld.

Zo oordeelt het hof over de constructie in snelbouwsteen: “Dat er geen omwonenden zijn die zich niet kunnen storen aan het gebouw, is helemaal geen relevant criterium in functie van een goede ruimtelijke ordening. Dat het gebouw deels ook een biotoop voor bepaalde fauna zou zijn geworden en inmiddels al zou vergroeid zijn met de omgeving, is evenmin dienstig. Evenmin telt dat het gebouw zich aan de rand van het bos en de weide bevindt, of dat geen hoogstammige bomen moesten worden gekapt voor de oprichting ervan.”

Boete van 160.000 euro

Het hof ging niet in op de vraag tot een werkstraf, maar milderde wel de boete van 160.000 euro en liet de gevangenisstraf weg. Het hof hield bij de nieuwe bestraffing deels rekening met zijn veroordeling in 2019 tot 55.000 euro. “Een geldboete is de meest passende bestraffing, gezien dit de beklaagde op effectieve wijze zal aanzetten om dergelijke feiten niet meer te plegen.”

Het hield bij de bepaling van de boete daarbij wel deels rekening met zijn eerdere veroordeling. “De beklaagde was niet onder de indruk van de diverse voorafgaande tussenkomsten van verbaliserende overheden en zelfs niet van de behandeling van de zaak voor de rechter, gezien hij toen de zaak voor het hof van beroep hangend was nieuwe feiten pleegde. Het hof houdt rekening met de bij arrest van 1 maart 2019 opgelegde straf, maar is van oordeel dat de al opgelegde straf geen juiste bestraffing is voor al de feiten samen.”

Delvoye moet wel de constructie in snelbouwsteen afbreken, de ornamenten en kunstwerken die hij plaatste wegnemen en de funderingen en nutsleidingen van een intussen afgebroken chalet verwijderen en opvullen met aarde. Hij krijgt daarvoor een jaar de tijd, met een dwangsom van 200 euro per dag dat hij te laat is. Delvoye woont inmiddels in het Engelse Brighton en was niet aanwezig bij de uitspraak.

