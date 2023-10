PZ Polder dingt mee naar Publica Awards met project rond internetcriminaliteit

De politiezone Polder dingt met het project informatieavonden over internetcriminaliteit mee naar de Publica Awards onder de categorie ‘safety & security’. Op de publica awards worden publieke actoren, partners en hun samenwerking bekroond.

De cijfers internetcriminaliteit zijn de laatste 15 jaar exponentieel gestegen. Uit de veiligheidsmonitor van 2021 (een grootschalige enquête om informatie te bekomen over slachtofferschap, aangiftegedrag en gevoelige thema’s) kwam hetzelfde resultaat én het opmerkelijke feit dat mensen weinig tot niet bereid zijn om hiervoor aangifte te doen.

Infoavonden

Daarom besliste het politiecollege van Politie Polder om vier infoavonden omtrent deze thematiek te organiseren, één in elke gemeente van de zone: Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. De informatieavonden werden georganieerd door Politie Polder, met steun van de stads- en gemeentebesturen. De avond was voor iedereen gratis toegankelijk.

Tijdens deze avonden werden de stijgende cijfers van internetcriminaliteit voorgesteld en de aanpak van Politie Polder.

Aangifte doen

Er werd gehamerd op het belang van aangifte doen als je slachtoffer wordt van internetcriminaliteit en hoe aangifte te doen. Daders zijn enorm moeilijk te identificeren en op te sporen vanwege het mondiale karakter van internetcriminaliteit.

Een snelle aangifte en contactname met de bank na het incident kan ervoor zorgen dat eventuele gestolen geldsommen vermeden, gerecupereerd of geminimaliseerd kunnen worden. Dit hangt natuurlijk heel erg af van het voorgevallen feit.

Tijdens de infoavonden werd er dieper ingegaan op de meest voorkomende fenomenen van cybercrime, namelijk phishing, aan- en verkoopfraude, betaalverzoekfraude, vriendschapsfraude, helpdeskfraude en in mindere mate ransomware en hacking. Deze werden verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.

Tips en tricks

Er werden tips en tricks meegegeven om oplichting via het internet te voorkomen of het risico te beperken: gebruik een sterk en uniek wachtwoord, gebruik tweestapsverificatie, hou je software up-to-date, gebruik een antivirus, let op met berichten van onbekende afzenders, controleer de URL voor je erop klikt, let op met persoonlijke info, hou rekening met je privacy op het internet, gebruik enkel vertrouwde wifi-netwerken en beveilig je smartphone!

De avond was doorspekt met enkele interactieve vragenrondes waarbij het publiek via de smartphone kon meedoen aan polls en de net verkregen informatie kon toepassen op gepresenteerde casussen.

Stemmen voor publieksprijs

De doelstelling van deze avonden was om een zo groot mogelijk publiek te sensibiliseren en te wapenen tegen deze nieuwe vorm van criminaliteit. Met een kleine 500 aanwezigen na vier infoavonden, mag er gerust van een succes gesproken worden!