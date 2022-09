Politiezone RIHO neemt afscheid van diensthond Deco

De politiezone RIHO moest deze week afscheid nemen van Deco. De trouwe diensthond overleed na meer dan tien jaar dienst. “Een supersociale hond die zowel binnen als buiten het korps heel erg geliefd was”, aldus hondengeleider Stéphane Martens.

Politiehond Deco zette zich maar liefst ruim tien jaar in voor de politiezone RIHO. “Van toen Deco zeven weken oud was tot voor enkele weken geleden werkten we zij aan zij. Spijtig genoeg is Deco plots ziek geworden”, aldus hondengeleider Stéphane Martens. Hij bouwde in die tien jaar een erg nauwe band op met Deco. “Deco heeft echt heel goed werk geleverd. Als patrouillehond gingen we samen de weg op. Zo kwam Deco bijvoorbeeld af en toe tussen op de kerstmarkt of tijdens het uitgaansleven en slaagde hij erin de gemoederen te bedaren.”

Belangrijk voor korps

Daarnaast ging Deco verschillende keren op zoek naar menselijke aanwezigheid en kon hij zo verstopte mensen opsporen. “Samen hielden we vaak ook toezicht op evenementen of tijdens festiviteiten. Deco was een rasechte patrouillehond, drugs of geld opsporen kon hij niet. Maar daarom was hij zeker niet minder belangrijk binnen het korps.”

“Deco was erg sociaal. Hij deed zijn werk voortreffelijk, maar kinderen die hem wilden strelen moesten zeker niet bang zijn”

Binnen de politiezone RIHO was Deco erg geliefd. “Elke hond heeft een eigen karakter. Deco was erg sociaal. Hij deed zijn werk voortreffelijk, maar kinderen die hem wilden strelen moesten zeker niet bang zijn.” Stéphane en Deco werden zelf gevraagd voor een evenement rond het televisieprogramma ‘De Buurtpolitie’ in Plopsaland De Panne. “Tijdens de patrouilles in het uitgaansleven keek men vaak eerst naar welke hond ik bij me had. Was het Deco, dan liep men zeker op me af om me de hand te schudden. Zoniet, werd er eens van ver gezwaaid.”

Groot gemis

Deco verbleef ook bij Stéphane thuis. “Deco en ik waren bijna voortdurend in elkaars buurt, maar mijn twee politiehonden zie ik niet als huisdieren.” Met Rex werd er inmiddels al een vervanger voor Deco gevonden. “Ze hebben elk een eigen kennel. Eens thuis scherm ik hen af van andere mensen. Op die manier kunnen ze rusten zodat ze hun politiehondwerk goed kunnen vervullen.”

Het overlijden van zijn trouwe viervoeter brengt bij Stéphane ook emoties mee. “Tien jaar is niet niets en doordat het zo’n sociale hond was zal ik Deco ook erg missen. Spijtig genoeg is zijn toestand de voorbije weken erg verslechterd. Deco werd tien jaar lang om de zes maanden geëvalueerd. Hij slaagde zijn ganse leven lang in die testen.”