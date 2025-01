Man (39) ramt ‘s nachts onder invloed vastgoedkantoor en laat ravage achter: vrijgesproken voor dronkenschap, maar wel rijverbod en boete

Het nieuwe jaar begon in 2024 voor vastgoedkantoor Sinnaeve in Koekelare in mineur. Een 39-jarige automobilist uit Torhout was ’s nachts de zaak binnengereden en richtte er een ware ravage aan. Na controle bleek de man te veel gedronken te hebben om te mogen rijden. “Hij was na het ongeval compleet in shock”, klonk het bij advocaat Patrick Dhaenens.

De start van 2024 zullen de eigenaars van vastgoedkantoor Sinnaeve in Koekelare niet vergeten. In de nacht van 6 op 7 januari reed een 39-jarige bestuurder uit Torhout ‘s nachts met zijn BMW de zaak in de Ommegangstraat binnen. De brandweer en politie snelden meteen ter plaatse en na controle bleek dat de dertiger te veel gedronken had.

Grote ravage

De zaak werd maandagochtend behandeld in de Brugse politierechtbank. De dertiger werd vervolgd voor het rijden en veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed van alcohol én het rijden in staat van dronkenschap. Al werd dat laatste wel betwist door zijn advocaat. “Meneer had 1,72 promille alcohol in het bloed. Dat betekent niet per se dat je dronken bent, want iedereen is anders.”

De Torhoutenaar geeft toe te veel gedronken te hebben om te mogen rijden, maar ladderzat was hij naar eigen zeggen niet. “Mijn cliënt was na het ongeval compleet in shock door de bloedneus en de ravage, wat zijn gedrag kan verklaren.”

En dat de ravage enorm was, valt niet te ontkennen. Het raam van het vastgoedkantoor werd volledig aan diggelen gereden en ook de muur werd ingeduwd. De rolluiken waren vernield, de radiatoren waren losgebroken en ook binnenin de zaak bleek de puinhoop compleet.

“De bureaus zijn vernield, net als enkele laptops en andere elektronica”, vertelde de zaakvoerder eerder in onze krant.“Hoe hij hier kon inrijden, is ons echt een raadsel, in een rechte straat.”

GPS instellen

Volgens zijn advocaat wilde de man keren in de straat omdat er wegwerkzaamheden waren. “Mijn cliënt wilde zijn GPS opnieuw instellen, maar door een onoplettendheid raakte hij daarbij de stoeprand. Daardoor verloor hij de controle over het stuur en reed hij tegen het vastgoedkantoor.”

De man was die avond samen met een vriend op restaurant geweest en later naar de vriend thuis om een reis voor te bereiden.

De advocaat vroeg dan ook de man vrij te spreken voor dronkenschap, mét succes. De politierechter besloot de dertiger op basis van twijfel vrij te spreken. Voor het rijden onder invloed van alcohol en het veroorzaken van het verkeersongeval kreeg de man wel een rijverbod van anderhalve maand, in het weekend, opgelegd. Ook een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel betaald zal moeten worden.