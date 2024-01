Dronken bestuurder richt ravage aan bij vastgoed Sinnaeve in Koekelare en vlucht weg: “Hij belde wel nog om zich te excuseren”

Een dronken bestuurder uit Torhout richtte zaterdagnacht een ravage aan bij vastgoed Sinnaeve op de Mokker, in Koekelare. De man reed het vastgoedkantoor binnen, richtte veel schade aan en vluchtte weg. “Die kantoorruimte is momenteel onbruikbaar want de schade is groot, maar we kunnen wel openblijven in het gebouw ernaast”, zegt zaakvoerder Jeffrey Sinnaeve (45). “We mogen wel opgelucht zijn dat hij hier binnenreed, en niet in het huis ernaast waar mijn pépé van 87 jaar lag te slapen beneden.”

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.20 uur. Een man van rond de 40 uit Torhout knalde met zijn BMW 3-reeks het vastgoedkantoor Sinnaeve binnen, in de Ommegangstraat in Koekelare. Dat gebeurde vermoedelijk aan vrij aanzienlijke snelheid, gelet op de schade. De man pleegde vluchtmisdrijf. Het was de brandweer van Koekelare, onderweg naar het ongeval, die op zijn wagen stootte in de Kleine Catstraat, even verderop. De BMW versperde namelijk de doorgang. De politie Polder kwam ter plaatse en bevestigt dat de bestuurder teveel gedronken had en zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingehouden werd.

Kantoor vernield

“We lagen te slapen in onze woning naast het kantoor”, zegt zaakvoerder Jeffrey Sinnaeve (45). “Mijn vrouw hoorde wel een knal, maar kon niets zien uit het raam. Een kwartier later belde een buurman aan om te zeggen dat we best gingen kijken. Dan pas zagen we de ravage. Het raam, nochtans veiligheidsglas, en de muur is volledig ingeduwd en er volledig uit. De rolluiken zijn vernield, de radiatoren losgebroken en ook binnen is er heel wat schade. De bureaus zijn vernield, net als enkele laptops en andere elektronica. Hoe hij hier kon inrijden is ons echt een raadsel, in een rechte straat. En blijkbaar weet die man het zelf ook niet.”

Gelukkig niet bij pépé

Ondanks de grote schade beseft Jeffrey dat het erger kon zijn. “Er vielen geen slachtoffers en dat is het voornaamste”, vervolgt hij. “Want in het huis ernaast woont mijn pépé van 87 jaar en hij slaapt in een bed op het gelijkvloers aan het raam. Als hij twintig meter verder was binnen gereden, kon dit veel erger zijn. En die man had gedronken. Voor hetzelfde geld reed hij in die toestand iemand aan langs de baan, bijvoorbeeld iemand die van een fuif komt. Nu reed hij in een gevel en verwondde hij gelukkig niemand.”

Excuses

Jeffrey kreeg intussen veel hulp om de schade op te ruimen. “Een grote dank aan de brandweer die snel ter plaatse kwam, veel opruimde en de gevel dichtte. Maar ook mijn medewerkers en familie staken meteen de handen uit te mouwen. Het zal voor ons nu maanden behelpen zijn, maar we blijven open en alle afspraken gaan door. We zitten nu wel wat krapper en ontvangen klanten nu in het gebouw hiernaast, maar iedereen kan op ons blijven rekenen. De aanrijder belde me overigens zondagavond nog om zich te excuseren. Dat deed hij tenminste dan nog.” (JH)