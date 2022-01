Intern onderzoek na hardhandige arrestatie 14-jarige in Oostende

De politiezone Oostende is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van een hardhandige arrestatie van een 14-jarig meisje. Op beelden van het incident is te zien hoe een inspecteur haar tijdens de arrestatie een klap zou geven.

Het incident zou zich vrijdagavond afgespeeld hebben in het centrum van Oostende. Op sociale media circuleert een kort filmpje dat door een omstaander gemaakt werd. Op de beelden is te zien hoe de minderjarige door twee inspecteurs naar de grond wordt gebracht. Het meisje verzet zich duidelijk hevig tegen haar arrestatie. Op een bepaald moment zou ze ook naar één van de politiemensen gespuwd hebben of daartoe aanstalten gemaakt hebben. In een reactie daarop gaf de inspecteur een slag tegen haar hoofd. Daarna krijgt de minderjarige ook nog enkele verwijten naar het hoofd geslingerd.

Over de inhoud van de zaak kan de lokale politie van Oostende niets kwijt, omdat er een minderjarige bij betrokken is. “We kunnen wel stellen dat de korte beelden die op sociale media circuleren geen volledig beeld van de situatie schetsen en de juiste context niet weergeven”, aldus korpschef Philip Caestecker. De interventie zou zelfs al twee uur voor de beelden gestart zijn. “De beelden zijn de korpsleiding niet ontgaan en er is intussen een intern onderzoek opgestart om het voorval van a tot z en vanuit alle invalshoeken te bestuderen. Eén van de elementen die van belang zijn, is de inzet van bodycams door de politie, zodat de volledige situatie in alle neutraliteit kan gereconstrueerd worden.”

Na een gesprek met de politie werd de minderjarige door een patrouille naar huis gebracht. Ze liep volgens de politie geen verwondingen op. Bij de feiten waren geen andere personen betrokken.